На старом кладбище Таганрога восстановили древнее захоронение

В сообществе рассказали, что в работах были задействованы, как жители Таганрога, так и общественники с сотрудниками драматического театра имени Чехова. Все они приняли участие в уборке земли у надгробия, а также реконструкции старинной ограды. Теперь мраморные элементы покрыты защитными средствами, которые смогут уберечь монумент от дальнейшего разрушения.