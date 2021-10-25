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На старом кладбище Таганрога восстановили древнее захоронение

25 октября 2021, 15:30
Фото: https://vk.com/churchyard
На старинном кладбище Таганрога восстановили монумент, принадлежащий члену одной из древнейших фамилий города, сообщение об этом разместили в сообществе Вконтакте.

Участники сообщества «Партия любителей старого кладбища г. Таганрога» провели работы по уборке и реставрации надгробного монумента Н. А. Перестиани.

В сообществе рассказали, что в работах были задействованы, как жители Таганрога, так и общественники с сотрудниками драматического театра имени Чехова. Все они приняли участие в уборке земли у надгробия, а также реконструкции старинной ограды. Теперь мраморные элементы покрыты защитными средствами, которые смогут уберечь монумент от дальнейшего разрушения.

Участники работ рассказали, что работы продолжат и в следующем году.

Ранее археологи Ростова-на-Дону рассказали о своих находках на территории древнего городища.

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