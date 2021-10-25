«Одно мракобесие»: депутат рассказал о субботнике в Ростове в роще на левом берегу

Напомним, что в воскресенье в левобережной роще Ростова-на-Дону состоялся масштабный городской субботник, который посетил сити-менеджер Алексей Логвиненко
«Было задействовано огромное количество людей — бюджетников, активистов, общественников. Приехал помочь и я со своей командой, понимая, что силами администрации справиться с уборкой будет сложно. Рощу разделили на сектора, и в 10 утра стартовал субботник», — вспоминает Евгений Федяев.
По стечению обстоятельств, общественникам и активистам досталась самая замусоренная территория — край рощи и береговая линия. А бюджетникам предстояло убрать центр рощи, где мусора не было, поскольку накануне, в сентябре там была проведена уборка.
«Администрация привезла и выдала людям сотню новеньких грабель и они стали собирать листву в центре рощи. Я в недоумении: зачем в роще собирать листву? Это же не парк и не аллея. Листва является естественным, природным удобрением, и тем более — без мусора. Оказалось, бюджетникам так велено. Пока шли выяснения, кто велел и зачем, люди собрали листву в пакеты. Но через час, когда пришло понимание, что этого делать не стоит, было решено высыпать собранную листву из пакетов назад и разбросать по роще. Распределить равномерно листву получалось не у всех. Пришлось подключить ребят с триммером — электрической косой. Это был цирк. А потом, вместо того, чтобы пойти помогать активистам убирать мусор на краю рощи и береговой линии, бюджетники исчезли», — отметил Евгений Федяев.
И, по его словам, несмотря на ряд положительных моментов, ведь помощники депутата, активисты, общественники и местные жители убрали огромное количество мусора возле рощи и вдоль береговой линии, да и представители некоторых ведомств срезали сухие ветки, обновив зеленые насаждения, субботник прошел неорганизованно.
«Смысл присутствия огромного числа бюджетников, которые, по сути, не собрали ни одного пакета с мусором, мне непонятен. Организаторы субботника — абсолютно неквалифицированные специалисты, из-за которых огромная армия людей в центре рощи на протяжении часа занималась сплошным мракобесием. Сложно было представить, как можно испортить обычный субботник. Но у организаторов мероприятия это получилось», — констатирует Евгений Федяев.