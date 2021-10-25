«Одно мракобесие»: депутат рассказал о субботнике в Ростове в роще на левом берегу

«Администрация привезла и выдала людям сотню новеньких грабель и они стали собирать листву в центре рощи. Я в недоумении: зачем в роще собирать листву? Это же не парк и не аллея. Листва является естественным, природным удобрением, и тем более — без мусора. Оказалось, бюджетникам так велено. Пока шли выяснения, кто велел и зачем, люди собрали листву в пакеты. Но через час, когда пришло понимание, что этого делать не стоит, было решено высыпать собранную листву из пакетов назад и разбросать по роще. Распределить равномерно листву получалось не у всех. Пришлось подключить ребят с триммером — электрической косой. Это был цирк. А потом, вместо того, чтобы пойти помогать активистам убирать мусор на краю рощи и береговой линии, бюджетники исчезли», — отметил Евгений Федяев.