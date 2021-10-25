Руководитель водоканала Ростовской области покинет должность в ноябре

Водоканал сменит регионального руководителя. Сообщается, что после двух лет работы свою должность решила оставить Наталья Ефимченко, которая возглавляла ГУП РО «УРСВ» с 1 октября 2019 года.
Женщина передала полномочия Сергею Гайдункову, который был назначен исполняющим обязанности руководителя 25 октября. Сама Наталья Ефимченко останется работать в организации в качестве советника.
Исполняющий обязанности руководителя Сергей Гайдунков проживает в Ростове-на-Дону, его предыдущим местом работы был шахтинский филиал Водоканала, из которого он перешел на позицию заместителя Ефимченко. Опыт работы Гайдункова в сфере водоснабжения составляет около 15 лет, а сам он получил высшее образование в сфере экономики.