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Руководитель водоканала Ростовской области покинет должность в ноябре

25 октября 2021, 12:55
Фото: vodokanalrnd.ru
Наталья Ефимченко, возглавлявшая «Водоканал» в течение двух лет, передает полномочия Сергею Гайдункову, об этом сообщил портал DonDay-Шахты.

Водоканал сменит регионального руководителя. Сообщается, что после двух лет работы свою должность решила оставить Наталья Ефимченко, которая возглавляла ГУП РО «УРСВ» с 1 октября 2019 года.

Женщина передала полномочия Сергею Гайдункову, который был назначен исполняющим обязанности руководителя 25 октября. Сама Наталья Ефимченко останется работать в организации в качестве советника.

Исполняющий обязанности руководителя Сергей Гайдунков проживает в Ростове-на-Дону, его предыдущим местом работы был шахтинский филиал Водоканала, из которого он перешел на позицию заместителя Ефимченко. Опыт работы Гайдункова в сфере водоснабжения составляет около 15 лет, а сам он получил высшее образование в сфере экономики.

Ранее суд продлил арест бывшего сотрудника Водоканала, обвиняемого в гибели людей.

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