Руководитель водоканала Ростовской области покинет должность в ноябре

Исполняющий обязанности руководителя Сергей Гайдунков проживает в Ростове-на-Дону, его предыдущим местом работы был шахтинский филиал Водоканала, из которого он перешел на позицию заместителя Ефимченко. Опыт работы Гайдункова в сфере водоснабжения составляет около 15 лет, а сам он получил высшее образование в сфере экономики.