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В 2022 году зарплаты педагогов Ростовской области поднимут на 50%

26 октября 2021, 13:48
Фото: pixabay.com
зарплата
В Ростовской области с начала следующего года на 50% увеличатся зарплаты педагогов в школах и детских садах, об этом рассказали в законодательном собрании региона.

На заседании обсудили грядущие изменения в сфере оплаты труда педагогов младшего образовательного уровня, то есть тех сотрудников, что работают в детских садах, школах, а также в учреждениях на базе среднего профессионального образования.

Согласно последним данным, оклады возрастут на 50%, ровно как и базовые ставки. При этом будет добавлена новая выплата, которая составит около 10% по отношению к окладу молодых педагогов.

Депутат Светлана Маныкина утверждает, что подобные меры позволят привлечь в сферу дошкольного и среднего образования новые кадры, которые позволят ликвидировать 30% дефицит персонала, возникший в последние годы.

Ранее в Ростовской области выбрали победителей конкурса среди педагогов профмастерства.

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