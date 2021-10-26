В 2022 году зарплаты педагогов Ростовской области поднимут на 50%

На заседании обсудили грядущие изменения в сфере оплаты труда педагогов младшего образовательного уровня, то есть тех сотрудников, что работают в детских садах, школах, а также в учреждениях на базе среднего профессионального образования.
Согласно последним данным, оклады возрастут на 50%, ровно как и базовые ставки. При этом будет добавлена новая выплата, которая составит около 10% по отношению к окладу молодых педагогов.
Депутат Светлана Маныкина утверждает, что подобные меры позволят привлечь в сферу дошкольного и среднего образования новые кадры, которые позволят ликвидировать 30% дефицит персонала, возникший в последние годы.