В Ростовской области два подростка разбились в ДТП, угнав машину дедушки, 25 октября

Авария произошла 25 октября в Каменске-Шахтинском на улице Ворошилова, 124. За рулем машины находился 15-летний подросток, сообщается, что машину он взял у дедушки.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал на тротуар, в результате машина врезалась в здание. В результате происшествия водитель и 13-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой установят все детали происшествия.
напомним, что в апреле в Новочеркасске произошла страшная автоавария, которая унесла жизни шести школьников от 14 до 16 лет. Сидевший за рулем юноша выкрал ключи от автомобиля у родителей и компания отправилась кататься по ночному городу. На большой скорости водитель не справился с управлением и влетел в дерево.