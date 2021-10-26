В Ростовской области два подростка разбились в ДТП, угнав машину дедушки, 25 октября

напомним, что в апреле в Новочеркасске произошла страшная автоавария, которая унесла жизни шести школьников от 14 до 16 лет. Сидевший за рулем юноша выкрал ключи от автомобиля у родителей и компания отправилась кататься по ночному городу. На большой скорости водитель не справился с управлением и влетел в дерево.