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В Ростовской области два подростка разбились в ДТП, угнав машину дедушки, 25 октября

26 октября 2021, 10:16
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Каменске-Шахтинском в аварию попали двое подростков, на машине, которую угнали у дедушки, сообщают в ГИБДД Ростовской области.

Авария произошла 25 октября в Каменске-Шахтинском на улице Ворошилова, 124. За рулем машины находился 15-летний подросток, сообщается, что машину он взял у дедушки.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал на тротуар, в результате машина врезалась в здание. В результате происшествия водитель и 13-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой установят все детали происшествия.

напомним, что в апреле в Новочеркасске произошла страшная автоавария, которая унесла жизни шести школьников от 14 до 16 лет. Сидевший за рулем юноша выкрал ключи от автомобиля у родителей и компания отправилась кататься по ночному городу. На большой скорости водитель не справился с управлением и влетел в дерево.

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#Новости#Происшествия
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