В Сальском районе приступили к строительству новых очистных сооружений

Глава министерства ЖКХ объявил, что в будущем на реализацию проекта будут направлены более 274 миллионов рублей, а строительство данного объекта должно значительно повысить качество коммунальных услуг, оказываемых местным жителям. Солоницин сообщил, что услугами нового очистного сооружения будут пользоваться более трех тысяч жителей района, а все работы на объекте будут закончены в 2023 году.