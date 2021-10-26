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В Сальском районе приступили к строительству новых очистных сооружений

26 октября 2021, 14:19
Фото: donland.ru
очистные
В поселке Гигант, расположенном в Сальском районе, приступили к строительству очистных сооружений, об этом рассказала пресс-служба правительства Ростовской области.

Министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин рассказал, что новый объект будет иметь производительность, составляющую тысячу кубометров в сутки.

Глава министерства ЖКХ объявил, что в будущем на реализацию проекта будут направлены более 274 миллионов рублей, а строительство данного объекта должно значительно повысить качество коммунальных услуг, оказываемых местным жителям. Солоницин сообщил, что услугами нового очистного сооружения будут пользоваться более трех тысяч жителей района, а все работы на объекте будут закончены в 2023 году.

Ранее в Аксае провели пуско-наладочные работы очистных сооружений, которые должны благоприятно повлиять на акваторию Темерника, в котором недавно провели расчистку более километра русла.

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