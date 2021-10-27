Ковалев назвал обстановку с ковидом Ростовской области крайне напряженной

По его словам, на сегодняшний день в регионе ежедневно регистрируют свыше 600 новых случаев заражения, при этом новых заболевших выявляют во всех районах Ростовской области.
«Если коротко говорить об оценке ситуации, то она вмещается в следующую фразу — это крайне напряженная эпидемиологическая ситуация», — объявил руководитель областного Роспотребнадзора.
Руководитель ведомства отметил, что нынешняя ситуация похожа на ту, что была в предыдущей волне коронавируса, однако ожидаемые показатели заболеваемости значительно выше.