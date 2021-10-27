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Ковалев назвал обстановку с ковидом Ростовской области крайне напряженной

27 октября 2021, 14:43
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области в течение последних недель установилась крайне напряженная эпидемиологическая ситуация, об этом сообщил глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев.

По его словам, на сегодняшний день в регионе ежедневно регистрируют свыше 600 новых случаев заражения, при этом новых заболевших выявляют во всех районах Ростовской области.

«Если коротко говорить об оценке ситуации, то она вмещается в следующую фразу — это крайне напряженная эпидемиологическая ситуация», — объявил руководитель областного Роспотребнадзора.

Руководитель ведомства отметил, что нынешняя ситуация похожа на ту, что была в предыдущей волне коронавируса, однако ожидаемые показатели заболеваемости значительно выше.

Ранее в Ростовской области объявили локдаун, который повлияет на сферу торговли, услуг и общепита.

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