Мокрый снег и похолодания пообещали синоптики в Ростовской области в ноябре 2021 года

Температура в ноябре будет чуть выше нормы, с 1 по 10 числа погода должна быть ясной и солнечной. Есть вероятность того, что пройдут дожди, но они будут кратковременными.
В дневное время температура будет достигать +20 градусов, а по ночам опускаться — до +8 градусов. По прогнозам синоптиков, с 8 числа начнутся похолодания.
«Начнутся морозы, температура по ночам начнет опускаться до -2 градусов. Днем температура будет составлять +16 градусов», — пишет Bloknot-rostov со ссылкой на слова синоптиков.
Отмечается, что в середине месяца может выпасть мокрый снег. По-настоящему зимняя погода с отрицательной температурой в дневное время начнется с 20 ноября.