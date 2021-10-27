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Мокрый снег и похолодания пообещали синоптики в Ростовской области в ноябре 2021 года

27 октября 2021, 08:25
Фото: pexels.com
мокрый снег
В Ростовской области в последний месяц осени значительно похолодает и начнутся снегопады, сообщили в Гидрометцентре.

Температура в ноябре будет чуть выше нормы, с 1 по 10 числа погода должна быть ясной и солнечной. Есть вероятность того, что пройдут дожди, но они будут кратковременными.

В дневное время температура будет достигать +20 градусов, а по ночам опускаться — до +8 градусов. По прогнозам синоптиков, с 8 числа начнутся похолодания.

«Начнутся морозы, температура по ночам начнет опускаться до -2 градусов. Днем температура будет составлять +16 градусов», — пишет Bloknot-rostov со ссылкой на слова синоптиков.

Отмечается, что в середине месяца может выпасть мокрый снег. По-настоящему зимняя погода с отрицательной температурой в дневное время начнется с 20 ноября.

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