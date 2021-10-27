Ночные заведения в Ростове опасаются тяжелого кризиса из-за введенных ограничений

Он рассказывает, что для ночных заведений, которые начинает работу в 20.00 мск, новые ограничения графика до 21.00 мск действуют, как локдаун.
«Можно вообще не открываться, чем работать один час. Но, учитывая, что официально локдаун не вводят, мы не понимаем, будет ли поддержка, хотя бы в виде одного МРОТ», — сообщает Юрий Пигулко.
Он рассказывает, что бизнес любого кафе-бара — динамичный. Деньги постоянно находятся в обороте. Товар берется в отсрочку. Да и вся работа строится на отсроченных платежах. Такой бизнес нельзя останавливать даже на неделю. Как снежный ком начинают накапливаться платежи по кредиторке, арендной плате, поставщикам, не говоря о расходах на заработную плату сотрудникам.
«Почему нам нельзя в ночь работать по QR-кодам? Мы предлагали создать на базе Табачной фабрики антиковидный центр. Мы же с нашими партнерами можем абсолютно четко организовать пропускной режим по QR-кодам. Поэтому и просили администрацию разрешить работать до шести утра. Но положительного ответа не получили. А подобные ограничения для нас по большому счету ведут к закрытию бизнеса», — отмечает Юрий Пигулко.
Он добавляет, что к новым ограничениям многие предприниматели отнеслись скептически.
«Посудите сами, коронавирус никуда не девается в дневное время. Посмотрите на очереди в поликлиниках, как едут люди в общественном транспорте, сколько людей на рынках. Создается ощущение, будто все ограничительные меры направлены исключительно на приостановку деятельности общепита, отелей и спортклубов. То есть если мы закроемся, вирус сразу исчезнет?» — недоумевает предприниматель.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в социальных сетях распространяется информация о возможном введении полного локдауна в Ростовской области.