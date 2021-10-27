Ночные заведения в Ростове опасаются тяжелого кризиса из-за введенных ограничений

«Посудите сами, коронавирус никуда не девается в дневное время. Посмотрите на очереди в поликлиниках, как едут люди в общественном транспорте, сколько людей на рынках. Создается ощущение, будто все ограничительные меры направлены исключительно на приостановку деятельности общепита, отелей и спортклубов. То есть если мы закроемся, вирус сразу исчезнет?» — недоумевает предприниматель.