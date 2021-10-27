Следком Ростовской области начал проверку гибели пациента, выпавшего из окна РОКБ

Мужчина выпал из окна медучреждения вечером, 25 октября. Как сообщилось позже, состояние больного коронавирусом было критическим. Как сообщил главный врач РОКБ Вячеслав Коробка, медиков беспокоил возраст пациента со всеми вытекающими оттуда проблемами.
«Пациент находился на кислородной поддержке, но общался с персоналом, пользовался телефоном. Тем вечером ему помогли поужинать, завершили положенные лечебные процедуры, и он попросил выключить свет и закрыть дверь», — рассказывает Вячеслав Коробка.
Он также сообщил, что в палате пациент находился один. Главврач отметил, что в инфекционном стационаре часто сталкивались с неврологическими нарушениями работы мозга, но все это не заканчивалась трагически.
В самой больнице сообщили, что по факту произошедшего уже начата проверка правоохранительными органами. На сайте следственного комитета пока не появилось информации о ходе проверки.