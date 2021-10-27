У бизнесмена на ростовском рынке изъяли полотенца и подушки на 800 тысяч рублей

Инспекторы таможни и представители регионального Роспотребнадзора провели осмотр помещений и территорий одного из ростовский рынков, в ходе которого обнаружили более 3,5 тысячи товаров без маркировки.
Среди иностранных товаров были полотенца, постельное белье и подушки. При этом у ростовского предпринимателя не было необходимых документов, которые подтверждали бы приобретение товара в России или их законный ввоз на территорию страны из-за границы.
В итоге товары на 800 тысяч рублей арестовали сотрудники донского Роспотребнадзора, а на предпринимателя завели дело за продажу иностранных товаров без маркировки.