В Ростове-на-Дону застройщик Левенцовки отказался возводить соцобъекты в микрорайоне

Застройщик в микрорайоне Левенцовский должен был построить школу, три детских сада, а также поликлинику. Он этого не сделал, из-за чего образовалась задолженность.
Всего от организации потребовали 165 миллионов рублей. Причиной стало то, что застройщик потребовал расторгнуть договоры по участкам, на которых и планировали возвести соцобъекты.
Теперь компания-застройщик планирует оспорить эти обязательства.
Ранее стало известно, что власти Ростова намерены отсудить 8 млн рублей у «Донинтурфлота» за причальную стенку.