rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове-на-Дону застройщик Левенцовки отказался возводить соцобъекты в микрорайоне

27 октября 2021, 05:04
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону компания «Специализированный застройщик ККПД-Инвест» хочет оспорить долги, которые появились из-за отказа строить соцобъекты, пишет «РБК-Ростов».

Застройщик в микрорайоне Левенцовский должен был построить школу, три детских сада, а также поликлинику. Он этого не сделал, из-за чего образовалась задолженность.

Всего от организации потребовали 165 миллионов рублей. Причиной стало то, что застройщик потребовал расторгнуть договоры по участкам, на которых и планировали возвести соцобъекты.

Теперь компания-застройщик планирует оспорить эти обязательства.

Ранее стало известно, что власти Ростова намерены отсудить 8 млн рублей у «Донинтурфлота» за причальную стенку.

Материалы по теме
Вместо снесенных ларьков на Миронова в Ростове администрация построит новые павильоныЛогвиненко заявил, что на месте авторынка «Фортуна» в Ростове-на-Дону построят домаТранспортные развязки построят в Ростове на Нагибина, площади Ленина и других улицах
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58