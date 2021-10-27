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В Ростовской области хотят ввести привилегии для всех вакцинированных от коронавируса

27 октября 2021, 18:47
Фото: pixabay.com
Инфекционисты и медики из Ростова-на-Дону и Москвы обсудили возможность введения привилегий для вакцинированных от коронавируса граждан, сообщает информационный портал 161Ru.

По словам медиков, введенный в Ростовской области локдаун может поспособствовать предотвращению распространения коронавируса, однако это напрямую зависит от соблюдений гражданами новых ограничений. Как сообщила инфекционист ЦГБ Ирина Хоменко, как только люди узнали о локдауне, продажи билетов в Турцию и Краснодарский край выросли в два с половиной раза.

По мнению медиков, помимо введения антиковидных мер, необходимо и запретить работу санаториев, домов отдыха, а также запретить полеты в разные страны и прекратить поездки на побережье Черного моря.

Как сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи при Минздраве России Александр Гинцбург, как только в Москве ввели QR-коды, количество вакцинированных людей резко увеличилось. Он добавил, что в борьбе с коронавирусом первое, что необходимо сделать - резко повысить количество вакцинированных. И второе: нужно для вакцинированных предоставить привилегии в местах массового скопления людей.

Ранее Евгений Ковалев не исключил продления антиковидных ограничений после 7 ноября.

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#Новости#Антонина Каршина#Коронавирус COVID-19
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