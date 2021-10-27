В Ростовской области хотят ввести привилегии для всех вакцинированных от коронавируса

По словам медиков, введенный в Ростовской области локдаун может поспособствовать предотвращению распространения коронавируса, однако это напрямую зависит от соблюдений гражданами новых ограничений. Как сообщила инфекционист ЦГБ Ирина Хоменко, как только люди узнали о локдауне, продажи билетов в Турцию и Краснодарский край выросли в два с половиной раза.