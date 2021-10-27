Ковалев не исключил продления антиковидных ограничений после 7 ноября 2021 года

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал, что в настоящий момент власти точно не знают, какое развитие получит текущая эпидемиологическая ситуация. Он объяснил, что ведомства не могут делать точные прогнозы, поэтому отрабатываются разные сценарии развития ситуации с локдауном.
«Следует рассматривать различные модели развития ситуации. Вводить раньше или осуществлять ограничения жесткие даже после 7 ноября. Поэтому мне хотелось бы верить, что мы обеспечим режим, который позволит снизить заболеваемость», — рассказал Евгений Ковалев, уточнив, что это не распространяется на организации, которые обязаны обеспечивать непрерывность своей работы.
Главный санитарный врач Евгений Ковалев объявил, что допускает продолжение локдауна и применение других мер, если эпидемиологическая ситуация не стабилизируется в период длинных выходных.