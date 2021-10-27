Ковалев не исключил продления антиковидных ограничений после 7 ноября 2021 года

«Следует рассматривать различные модели развития ситуации. Вводить раньше или осуществлять ограничения жесткие даже после 7 ноября. Поэтому мне хотелось бы верить, что мы обеспечим режим, который позволит снизить заболеваемость», — рассказал Евгений Ковалев, уточнив, что это не распространяется на организации, которые обязаны обеспечивать непрерывность своей работы.