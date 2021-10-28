Бастрыкин поручил проверить данные о ДТП с депутатом Кушнаревым в Ростове-на-Дону

Ранее RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала, что депутат Госдумы и бывший сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сбил пенсионерку. Это случилось на улице Королева.
Сам парламентарий заявил, что пожилая женщина просто упала, а он решил помочь и вызвал скорую. Через некоторое время пострадавшая сообщила, что плохо помнит о случившемся.
«Депутат Заксобрания региона попросил СК проверить ДТП. Бастрыкин поручил главе регионального УСКР доложить о проводимой проверке», — прокомментировали в СК.
Отмечается, что центральный аппарат ведомства поставил ход проверочных мероприятий на контроль.