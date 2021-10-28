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Бастрыкин поручил проверить данные о ДТП с депутатом Кушнаревым в Ростове-на-Дону

28 октября 2021, 09:47
Фото: sledcom.ru / rostov-gorod.ru
Кушнарев, Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о возможной автоаварии в Ростовской области, в которой травмы получила пожилая женщина, сообщили в СКР.

Ранее RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала, что депутат Госдумы и бывший сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев сбил пенсионерку. Это случилось на улице Королева.

Сам парламентарий заявил, что пожилая женщина просто упала, а он решил помочь и вызвал скорую. Через некоторое время пострадавшая сообщила, что плохо помнит о случившемся.

«Депутат Заксобрания региона попросил СК проверить ДТП. Бастрыкин поручил главе регионального УСКР доложить о проводимой проверке», — прокомментировали в СК.

Отмечается, что центральный аппарат ведомства поставил ход проверочных мероприятий на контроль.

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