ФАС выявила сговор при реконструкции путепровода на Малиновского в Ростове-на-Дону

По информации управления, Минтранспорта региона и «Ростовавтомост» заключили антиконкурентное соглашение. Из-за этого компания получила преимущества во время проведения аукциона на выполнение работ.
«С компанией проводили переговоры, после чего условия в документах меняли с учетом пожеланий организации. Это нарушало права тех, кто хотят побороться за этот контракт», — говорится в публикации.
Отмечается, что из-за этого поучаствовать в аукционе смог только «Ростовавтомост». В результате его и выбрали подрядчиком на проект.