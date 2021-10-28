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ФАС выявила сговор при реконструкции путепровода на Малиновского в Ростове-на-Дону

28 октября 2021, 06:34
Фото: donland.ru
Малиновского
В Ростове-на-Дону подтвердили сговор при реконструкции моста на улице Малиновского, сообщает региональное УФАС.

По информации управления, Минтранспорта региона и «Ростовавтомост» заключили антиконкурентное соглашение. Из-за этого компания получила преимущества во время проведения аукциона на выполнение работ.

«С компанией проводили переговоры, после чего условия в документах меняли с учетом пожеланий организации. Это нарушало права тех, кто хотят побороться за этот контракт», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за этого поучаствовать в аукционе смог только «Ростовавтомост». В результате его и выбрали подрядчиком на проект.

Напомним, что пропускную способность моста на Малиновского увеличат до 39 тысяч машин в сутки.

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