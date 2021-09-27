Возвращение тепла и конец работ на Малиновского: новости понедельника в Ростове

Конец сентября будет дождливым и прохладным, днем воздух будет прогреваться всего лишь до +13...+17 С. Кроме того, в последние дни месяца ожидаются дожди и сильный порывистый ветер. Но уже в начале октября в регион вновь вернется тепло и выглянет солнце.