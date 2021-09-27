Возвращение тепла и конец работ на Малиновского: новости понедельника в Ростове

Бабье лето
Конец сентября будет дождливым и прохладным, днем воздух будет прогреваться всего лишь до +13...+17 С. Кроме того, в последние дни месяца ожидаются дожди и сильный порывистый ветер. Но уже в начале октября в регион вновь вернется тепло и выглянет солнце.
Октябрь обещает быть теплым и сухим.
Завершение работ на Малиновского
Уже в ноябре в Ростове-на-Дону планируют полностью открыть мост на Малиновского, что на месяц раньше обещанного.
В настоящее время рабочие заканчивают укладку асфальтобетонного покрытия и монтаж шумозащитных экранов. Сначала на объекте закончат восточную половину, запустят по ней движение автомобилей, и доделают западную часть моста.
Уже в ноябре планируют запустить движение по всем шести полосам нового трубопровода.
Уголовное дело из-за отравления
Инцидент произошел накануне в Таганроге, там шестеро детей почувствовали тошноту и головокружение после посещения аквапарка «Наутилус». Как выяснилось, в воздухе бассейна повысили содержание хлора, что вызвало ухудшение самочувствия несовершеннолетних.
Двоих из шести отравивших детей госпитализировали, остальных отпустили домой.