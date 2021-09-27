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Возвращение тепла и конец работ на Малиновского: новости понедельника в Ростове

27 сентября 2021, 15:02
Фото: pexels.com
В начале октября в Ростовскую область снова вернется тепло, а сдать мост на Малиновского в Ростове обещают уже к ноябрю, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Бабье лето

В начале октября в Ростовскую область вернется теплая погода с температурой воздуха до +21 С.

Фото: pexels.com

Конец сентября будет дождливым и прохладным, днем воздух будет прогреваться всего лишь до +13...+17 С. Кроме того, в последние дни месяца ожидаются дожди и сильный порывистый ветер. Но уже в начале октября в регион вновь вернется тепло и выглянет солнце.

Октябрь обещает быть теплым и сухим.

Завершение работ на Малиновского

Уже в ноябре в Ростове-на-Дону планируют полностью открыть мост на Малиновского, что на месяц раньше обещанного.

Фото: donland.ru

В настоящее время рабочие заканчивают укладку асфальтобетонного покрытия и монтаж шумозащитных экранов. Сначала на объекте закончат восточную половину, запустят по ней движение автомобилей, и доделают западную часть моста.

Уже в ноябре планируют запустить движение по всем шести полосам нового трубопровода.

Уголовное дело из-за отравления

В Ростовской области возбудили уголовное дело после массового отравления детей в бассейне.

Фото: yandex.ru/maps

Инцидент произошел накануне в Таганроге, там шестеро детей почувствовали тошноту и головокружение после посещения аквапарка «Наутилус». Как выяснилось, в воздухе бассейна повысили содержание хлора, что вызвало ухудшение самочувствия несовершеннолетних.

Двоих из шести отравивших детей госпитализировали, остальных отпустили домой.

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