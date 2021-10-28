В Ростове-на-Дону автомобиль с детьми провалился в яму на дороге 27 октября

Происшествие случилось 27 октября на улице Татарской, когда из-за прорыва водопровода оказался поврежден асфальт. Из-за этого образовалась большая яма на дороге.
«Из ямы бил фонтан, но „Водоканал“ никак не реагировал, а эту территорию не огородили. В нее провалилась машина Peugeot, в которой находилась девушка с двумя детьми», — сказано в сообщении.
Автор разместил фотографию и показал находящуюся в яме машину.
Нужно сразу вызывать ГИБДД, фиксировать ДТП и писать заявление на имя главы администрации этого района и в прокуратуру. После этого добиваться разбирательства дела», — написали пользователи в комментариях.