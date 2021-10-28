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В Ростове-на-Дону автомобиль с детьми провалился в яму на дороге 27 октября

28 октября 2021, 05:08
Фото: @rostov_roads
В Ростове-на-Дону в огромную яму на дороге провалилась машина, в которой находились дети, сообщили очевидцы в Instagram.

Происшествие случилось 27 октября на улице Татарской, когда из-за прорыва водопровода оказался поврежден асфальт. Из-за этого образовалась большая яма на дороге.

«Из ямы бил фонтан, но „Водоканал“ никак не реагировал, а эту территорию не огородили. В нее провалилась машина Peugeot, в которой находилась девушка с двумя детьми», — сказано в сообщении.

Автор разместил фотографию и показал находящуюся в яме машину.

Нужно сразу вызывать ГИБДД, фиксировать ДТП и писать заявление на имя главы администрации этого района и в прокуратуру. После этого добиваться разбирательства дела», — написали пользователи в комментариях.

Ранее в Таганроге легковой автомобиль провалился в дорожную яму.

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#Новости#Происшествия
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