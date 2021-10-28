В Ростовской области от коронавируса умер еще 31 человек

Среди погибших оказалось 15 женщин в возрасте от 63 до 90 лет и 16 мужчин от 42 до 90 лет. У всех жертв коронавируса имелись хронические заболевания. За весь период жертвами коронавируса в Ростовской области стали 7646 человек.
На данный момент количество пациентов, получающих медпомощь в госпиталях региона, достигло 4919. При этом на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 30 человек, на неинвазивной ИВЛ — 350 человек.
Всего в регионе было зарегистрировано с начала пандемии 154208 случаев заражения коронавирусной инфекцией.