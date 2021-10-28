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В Ростовской области от коронавируса умер еще 31 человек

28 октября 2021, 09:06
Фото: Marco Verch/CC BY 2.0/ccnull.de
В Ростовской области скончался еще 31 пациент, болевший коронавирусом, сообщается на сайте регионального правительства.

Среди погибших оказалось 15 женщин в возрасте от 63 до 90 лет и 16 мужчин от 42 до 90 лет. У всех жертв коронавируса имелись хронические заболевания. За весь период жертвами коронавируса в Ростовской области стали 7646 человек.

На данный момент количество пациентов, получающих медпомощь в госпиталях региона, достигло 4919. При этом на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 30 человек, на неинвазивной ИВЛ — 350 человек.

Всего в регионе было зарегистрировано с начала пандемии 154208 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее Евгений Ковалев заявил, что локдаун повлияет на снижение смертности не только от COVID-19.

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#Новости#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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