Все города и районы Ростовской области оказались поражены коронавирусом

При этом отмечается, что наибольшее количество заболевших обнаружено за прошедшие сутки в Ростове-на-Дону, здесь заболело 211 человек. Заметен рост заболевших и Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Азове и Батайске.
Антирекорд установили и Азовский и Аксайский районы, здесь за сутки заболело больше людей, чем в других районах области. Не лучше ситуация и у Верхнедонского, Константиновского, Морозовского и Чертковского районов, в каждом из которых нашли по семь заболевших.
Всего в регионе было зарегистрировано с начала пандемии 154208 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее главный санитарный врач раскритиковал ростовских туристов за поездки во время каникул, он назвал это нецелесообразным.