Все города и районы Ростовской области оказались поражены коронавирусом

Антирекорд установили и Азовский и Аксайский районы, здесь за сутки заболело больше людей, чем в других районах области. Не лучше ситуация и у Верхнедонского, Константиновского, Морозовского и Чертковского районов, в каждом из которых нашли по семь заболевших.