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Все города и районы Ростовской области оказались поражены коронавирусом

28 октября 2021, 09:10
Фото: rostov-gorod.ru
Коронавирус распространился во всех городах и районах Ростовской области, сообщается на сайте регионального правительства.

При этом отмечается, что наибольшее количество заболевших обнаружено за прошедшие сутки в Ростове-на-Дону, здесь заболело 211 человек. Заметен рост заболевших и Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Новошахтинске, Азове и Батайске.

Антирекорд установили и Азовский и Аксайский районы, здесь за сутки заболело больше людей, чем в других районах области. Не лучше ситуация и у Верхнедонского, Константиновского, Морозовского и Чертковского районов, в каждом из которых нашли по семь заболевших.

Всего в регионе было зарегистрировано с начала пандемии 154208 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее главный санитарный врач раскритиковал ростовских туристов за поездки во время каникул, он назвал это нецелесообразным.

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#Новости#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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