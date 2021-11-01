В Ростове-на-Дону могут закрыть еще три клуба из-за несоблюдения ковидных ограничений

Тихонов напомнил ростовчанам, что в течение всех длинных выходных власти города будут проводить инспекции общественных пространств как днем, так и ночью после 21.00 мск. Рейды будут осуществлять 22 группы, в которых задействованы сотрудники полиции, областного Роспотребнадзора, департамента потребрынка и ОМОН.