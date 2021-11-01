В Ростове-на-Дону могут закрыть еще три клуба из-за несоблюдения ковидных ограничений

Posted 1 ноября 2021, 19:07
Published 1 ноября 2021, 19:07
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В последние дни октября в Ростове-на-Дону провели рейды по 27 заведениям досуга и общепита, в ходе которых обнаружили три заведения, нарушавших коронавирусные ограничения.
Глава «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов рассказал, что по результатам инспекции участники рейдов составили административные протоколы в отношении двух физических и трех юридических лиц. Теперь предприятиям-нарушителям караоке-клубу «O! LA LA MUSIC!», клубу «Босфору» и караоке «Лямажору» грозит приостановка деятельности.
Тихонов напомнил ростовчанам, что в течение всех длинных выходных власти города будут проводить инспекции общественных пространств как днем, так и ночью после 21.00 мск. Рейды будут осуществлять 22 группы, в которых задействованы сотрудники полиции, областного Роспотребнадзора, департамента потребрынка и ОМОН.
Эти проверки будут производить до тех пор, пока показатели заболеваемости не снизятся до приемлемых значений.