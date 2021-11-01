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Posted 1 ноября 2021, 19:07

Published 1 ноября 2021, 19:07

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростове-на-Дону могут закрыть еще три клуба из-за несоблюдения ковидных ограничений

1 ноября 2021, 19:07
В ходе инспекций по соблюдению коронавирусных ограничений в Ростове обнаружили три клуба-нарушителя, об этом сообщили в администрации города.

В последние дни октября в Ростове-на-Дону провели рейды по 27 заведениям досуга и общепита, в ходе которых обнаружили три заведения, нарушавших коронавирусные ограничения.

Глава «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов рассказал, что по результатам инспекции участники рейдов составили административные протоколы в отношении двух физических и трех юридических лиц. Теперь предприятиям-нарушителям караоке-клубу «O! LA LA MUSIC!», клубу «Босфору» и караоке «Лямажору» грозит приостановка деятельности.

Тихонов напомнил ростовчанам, что в течение всех длинных выходных власти города будут проводить инспекции общественных пространств как днем, так и ночью после 21.00 мск. Рейды будут осуществлять 22 группы, в которых задействованы сотрудники полиции, областного Роспотребнадзора, департамента потребрынка и ОМОН.

Эти проверки будут производить до тех пор, пока показатели заболеваемости не снизятся до приемлемых значений.

Ранее в Ростове-на-Дону на месяц прекратили работу рок-клуба «Подземка».

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