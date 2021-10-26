Из-за нарушения антиковидных правил в Ростове закрыли рок-клуб «Подземка» 25 октября

По информации ведомства, рок-клуб грубо нарушил правила, которые направлены на предотвращение роста заболеваемости коронавирусом. Работу учреждения приостановили с 25 октября.
Когда именно будет открыто заведение, в публикации не раскрывается. На сайте клуба информации об этом нет, на главной странице размещены афиши ближайших выступлений.
Ранее стало известно, что почти 20 ночных клубов в Ростове могут закрыть после антиковидного рейда в октябре. В них не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.