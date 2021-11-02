Власти Ростовской области направили 122,6 млн на покупку медикаментов

Posted 2 ноября 2021, 13:48
Published 2 ноября 2021, 13:48
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Елена Теплякова рассказала, что из областного бюджета на закупку лекарств для лечения пациентов из областного бюджета направили 160 миллионов рублей. При этом все препараты в настоящий момент есть в достаточном количестве, позволяющем обеспечить лечение жителей Ростовской области, проходящих амбулаторное лечение.
Минздрав Ростовской области в настоящий момент за счет федерального бюджета производит закупку дополнительных препаратов на сумму 122, 6 миллиона рублей. Поставка будет осуществляться с 16 ноября.
Согласно данным замминистра, эти меры позволят обеспечить всех амбулаторных пациентов бесперебойными поставками медикаментов.
Ранее сообщалось, что областной Минздрав закупит лекарства на 58 миллионов рублей.