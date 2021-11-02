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Posted 2 ноября 2021, 13:48

Published 2 ноября 2021, 13:48

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Власти Ростовской области направили 122,6 млн на покупку медикаментов

2 ноября 2021, 13:48
В Ростовской области в настоящий момент проводят закупку препаратов для лечения амбулаторных пациентов, об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Теплякова.

Елена Теплякова рассказала, что из областного бюджета на закупку лекарств для лечения пациентов из областного бюджета направили 160 миллионов рублей. При этом все препараты в настоящий момент есть в достаточном количестве, позволяющем обеспечить лечение жителей Ростовской области, проходящих амбулаторное лечение.

Минздрав Ростовской области в настоящий момент за счет федерального бюджета производит закупку дополнительных препаратов на сумму 122, 6 миллиона рублей. Поставка будет осуществляться с 16 ноября.

Согласно данным замминистра, эти меры позволят обеспечить всех амбулаторных пациентов бесперебойными поставками медикаментов.

Ранее сообщалось, что областной Минздрав закупит лекарства на 58 миллионов рублей.

#Общество#Новости
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