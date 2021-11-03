В Ростовской области за 2020 год на борьбу с коронавирусом потратили 15,2 млрд рублей

Posted 3 ноября 2021, 08:18
Published 3 ноября 2021, 08:18
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
В прошлом году власти региона создали резервный бюджет, в который направили федеральные и областные средства. Власти рассказали, что на борьбу с распространением коронавирусной инфекции было потрачено 15,2 миллиарда рублей.
При этом все деньги были направлены на обеспечение различных потребностей сферы здравоохранения, так с помощью этих денег были развернуты дополнительные койки, произвели оснащение лабораторий, закупили медикамента, а более 2,7 миллиарда рублей были потрачены исключительно на выплаты медработников и соцработников, оказавших помощь носителям коронавируса.
Сообщается, что 13 тысяч медиков получили стимулирующие выплаты, составившие более двух миллиардов рублей, а сумма выплат для соцработников превысила 970 миллионов рублей.
Вместе с этим более 5 миллиардов были направлены на пособия по безработице, из них 3,7 миллиарда поступили из резервных средств Правительства России.
Ранее медработники Ростова-на-Дону сообщили, что допускают продление антиковидных мер после длинных праздников.
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