В Ростовской области за 2020 год на борьбу с коронавирусом потратили 15,2 млрд рублей

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В Ростовской области с течение 2020 года на борьбу с распространением коронавирусной инфекции направили более 15 миллиардов рублей, об этом сообщили в управлении информполитики правительства региона.

В прошлом году власти региона создали резервный бюджет, в который направили федеральные и областные средства. Власти рассказали, что на борьбу с распространением коронавирусной инфекции было потрачено 15,2 миллиарда рублей. При этом все деньги были направлены на обеспечение различных потребностей сферы здравоохранения, так с помощью этих денег были развернуты дополнительные койки, произвели оснащение лабораторий, закупили медикамента, а более 2,7 миллиарда рублей были потрачены исключительно на выплаты медработников и соцработников, оказавших помощь носителям коронавируса. Сообщается, что 13 тысяч медиков получили стимулирующие выплаты, составившие более двух миллиардов рублей, а сумма выплат для соцработников превысила 970 миллионов рублей. Вместе с этим более 5 миллиардов были направлены на пособия по безработице, из них 3,7 миллиарда поступили из резервных средств Правительства России. Ранее медработники Ростова-на-Дону сообщили, что допускают продление антиковидных мер после длинных праздников.