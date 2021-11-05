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Posted 5 ноября 2021, 06:35

Published 5 ноября 2021, 06:35

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

В Ростовской области назвали подробности нападения с ножом на девушку 3 ноября

5 ноября 2021, 06:35
Житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела за нападением с ножом на девушку, заявили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 3 ноября на улице Борко. Во дворе многоквартирного дома 19-летний подозреваемый напал на 27-летнюю знакомую.

«Причиной стало чувство ревности. Фигурант несколько раз ударил девушку ножом и скрылся», — уточнили в Следкоме.

Раненую доставили в медицинское учреждение, сейчас ей оказывают помощь медики. Нападавшего удалось задержать, в отношении него завели уголовное дело.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее присяжные в Новочеркасске оправдали мужчину, обвиняемого в пьяной драке с погибшим.

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