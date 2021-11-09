Микрорайон на 40 гектаров возведут на левом берегу восточнее стадиона «Ростов-Арена»

Posted 9 ноября 2021, 13:42
Published 9 ноября 2021, 13:42
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
Восточнее стадиона «Ростов-Арена» планируется построить жилой микрорайон с парком. Площадь земельного участка превышает 40 гектаров, в том числе 14 гектаров отведено под парк. Застройщиком выступает компания «ЮгСтройИнвест».
Жилая площадь будет достигать 317,8 тысячи квадратных метров. Всего возведут 13 домов с переменной этажностью — от 14 до 24 этажей.
В проекте предусмотрены 5,8 тысячи квартир и 3,4 тысячи машиноместа. Также возведут школу на 1,1 тысячи мест, два детских сада и поликлинику.
На территории появятся травяной сад, водный канал и трасса для горных велосипедов.
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