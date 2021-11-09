rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2021, 13:42

Published 9 ноября 2021, 13:42

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Микрорайон на 40 гектаров возведут на левом берегу восточнее стадиона «Ростов-Арена»

9 ноября 2021, 13:42
В Ростове-на-Дону презентовали проект планировки территории на левом берегу Дона, сообщает компания застройщик.

Восточнее стадиона «Ростов-Арена» планируется построить жилой микрорайон с парком. Площадь земельного участка превышает 40 гектаров, в том числе 14 гектаров отведено под парк. Застройщиком выступает компания «ЮгСтройИнвест».

Жилая площадь будет достигать 317,8 тысячи квадратных метров. Всего возведут 13 домов с переменной этажностью — от 14 до 24 этажей.

В проекте предусмотрены 5,8 тысячи квартир и 3,4 тысячи машиноместа. Также возведут школу на 1,1 тысячи мест, два детских сада и поликлинику.

На территории появятся травяной сад, водный канал и трасса для горных велосипедов.

Ранее стало известно, что транспортный узел хотят создать на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика