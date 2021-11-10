Общепит в Ростовской области потребовал отменить QR-коды из-за падения выручки на 80%

О резком падении выручки в 80% заявила федерация рестораторов и отельеров Ростовской области. Такие показатели представлены за прошедшие десять месяцев 2021 года. Бизнесмены заявляют, что из-за ограничений индустрия поставлена на грань выживания. Отметим, что сейчас рестораны и кафе должны требовать у своих посетителей наличие сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, также есть ограничения по времени работы заведения и наполненности залов.