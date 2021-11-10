Общепит в Ростовской области потребовал отменить QR-коды из-за падения выручки на 80%

Posted 10 ноября 2021, 13:00
Published 10 ноября 2021, 13:00
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
О резком падении выручки в 80% заявила федерация рестораторов и отельеров Ростовской области. Такие показатели представлены за прошедшие десять месяцев 2021 года. Бизнесмены заявляют, что из-за ограничений индустрия поставлена на грань выживания. Отметим, что сейчас рестораны и кафе должны требовать у своих посетителей наличие сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, также есть ограничения по времени работы заведения и наполненности залов.
Как сообщила Карина Шатворян, глава представительства федерации отельеров и рестораторов Ростовской области, во время недавних «длинных выходных» выручка ресторанов упала на 72%, а фастфуд потерял 37% выручки.
По словам рестораторов из разных регионов России, нет смысла совмещать сразу несколько видов ограничений и «тренироваться» на общепите. Как сообщил президент московского отделения Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, коды и масочный режим не будут работать в ближайшее время.
Все эти претензии представители федерации рестораторов и отельеров разных регионов России высказали бизнес-омбудсмену Борису Титову, который пытался парировать, но получилось плохо. Однако, он сообщил, что все предложения и претензии, высказанные бизнесменами, будут переданы в Правительство РФ, чтобы меры по ограничениям были одинаковыми во всех регионах и имели смысл.