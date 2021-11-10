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Posted 10 ноября 2021, 07:24

Published 10 ноября 2021, 07:24

Modified 11 сентября 2022, 16:05

Updated 11 сентября 2022, 16:05

Власти Ростова пообещали высадить на Университетском 40 новых деревьев до 10 декабря

10 ноября 2021, 07:24
В Ростове-на-Дону обещали произвести высадку деревьев взамен тех, что были уничтожены при благоустройстве Университетского, об этом администрация Кировского района города сообщила в Instagram.

В администрации рассказали, что в ходе работ по благоустройству рабочие снесли 24 дерева, имеющих потенциал аварийной опасности, а также сообщили, что 54 растения нуждались в санитарной обрезке, согласно разрешительному заключению № 8 от 30 марта текущего года.

В администрации объяснили, что снос деревьев на Университетском был необходим ради спасения имущества горожан, и добавили, что взамен планируют высадить 41 крупномерный саженец хвойных и лиственных деревьев, а также более 1,5 тысяч кустарников и 1,4 тысячи квадратных метров газона.

Все работы будут произведены осенью в течение посадочного периода.

В комментариях к публикации ростовчане отметили, что подрядчик был небрежен в использовании строительной техники, что повредило стволы деревьев и повлияло на корневую систему растений. По их мнению, подрядчик повторил сценарий Левобережного парка, и в будущем большинство деревьев непременно погибнут.

В сообществе урбанистов рассказали, что проверка деревьев и состояния их корневых систем должна быть проведена до конца ноября.

Согласно данным закупок, все работы по благоустройству переулка Университетский стоимостью 9 миллионов рублей должны были провести до 10 декабря текущего года.

Ранее ростовчане пожаловались на вырубку здоровых деревьев в ходе благоустройства Университетского переулка.

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