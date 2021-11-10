Власти Ростова пообещали высадить на Университетском 40 новых деревьев до 10 декабря

Posted 10 ноября 2021, 07:24
Published 10 ноября 2021, 07:24
Modified 11 сентября 2022, 16:05
Updated 11 сентября 2022, 16:05
В администрации рассказали, что в ходе работ по благоустройству рабочие снесли 24 дерева, имеющих потенциал аварийной опасности, а также сообщили, что 54 растения нуждались в санитарной обрезке, согласно разрешительному заключению № 8 от 30 марта текущего года.
В администрации объяснили, что снос деревьев на Университетском был необходим ради спасения имущества горожан, и добавили, что взамен планируют высадить 41 крупномерный саженец хвойных и лиственных деревьев, а также более 1,5 тысяч кустарников и 1,4 тысячи квадратных метров газона.
Все работы будут произведены осенью в течение посадочного периода.
В комментариях к публикации ростовчане отметили, что подрядчик был небрежен в использовании строительной техники, что повредило стволы деревьев и повлияло на корневую систему растений. По их мнению, подрядчик повторил сценарий Левобережного парка, и в будущем большинство деревьев непременно погибнут.
В сообществе урбанистов рассказали, что проверка деревьев и состояния их корневых систем должна быть проведена до конца ноября.
Согласно данным закупок, все работы по благоустройству переулка Университетский стоимостью 9 миллионов рублей должны были провести до 10 декабря текущего года.
Ранее ростовчане пожаловались на вырубку здоровых деревьев в ходе благоустройства Университетского переулка.