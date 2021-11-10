Власти Ростова пообещали высадить на Университетском 40 новых деревьев до 10 декабря

В администрации объяснили, что снос деревьев на Университетском был необходим ради спасения имущества горожан, и добавили, что взамен планируют высадить 41 крупномерный саженец хвойных и лиственных деревьев, а также более 1,5 тысяч кустарников и 1,4 тысячи квадратных метров газона.