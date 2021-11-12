В Ростове обвинили рабочих в уничтожении лепнины на старинном здании

Речь идет о здании, расположенном по адресу Семашко, 34. В телеграмм-каналах начало распространятся видео, на кадрах которого заметно, что рабочие, занимающиеся реставрацией здания, замазывают штукатуркой столбики, декорированные лепниной.
Однако, как сообщил председатель Ростовского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, это ложная тревога. Несмотря на то, что, глядя на кадры действительно создается ощущение, будто лепнину замазывают, это на самом деле не так.
«Но я пошёл к реставраторам, которые работали в центре города, и когда проверили, оказалось, что ещё в 2020 году эти тумбы были в таком виде», — сообщил Александр Кожин.
По его словам, тумбы просто покрывали новым слоем штукатурки, а остальные элементы с декором остались целы.