В Ростове обвинили рабочих в уничтожении лепнины на старинном здании

Однако, как сообщил председатель Ростовского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, это ложная тревога. Несмотря на то, что, глядя на кадры действительно создается ощущение, будто лепнину замазывают, это на самом деле не так.