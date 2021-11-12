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В Ростове обвинили рабочих в уничтожении лепнины на старинном здании

12 ноября 2021, 11:44
В Ростове-на-Дону рабочих обвинили в уничтожении лепнины на старом здании сталинских времен, сообщил информационный портал 1Rnd.

Речь идет о здании, расположенном по адресу Семашко, 34. В телеграмм-каналах начало распространятся видео, на кадрах которого заметно, что рабочие, занимающиеся реставрацией здания, замазывают штукатуркой столбики, декорированные лепниной.

Однако, как сообщил председатель Ростовского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, это ложная тревога. Несмотря на то, что, глядя на кадры действительно создается ощущение, будто лепнину замазывают, это на самом деле не так.

«Но я пошёл к реставраторам, которые работали в центре города, и когда проверили, оказалось, что ещё в 2020 году эти тумбы были в таком виде», — сообщил Александр Кожин.

По его словам, тумбы просто покрывали новым слоем штукатурки, а остальные элементы с декором остались целы.

Ранее в Ростове в здании будущего музея неизвестные срезали перила и устроили себе ночлежку.

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