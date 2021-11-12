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В центре Аксая благоустроят новый сквер к середине 2022 года

12 ноября 2021, 13:33
Фото: aksayland.ru
сквер
В центре Аксая на месте пустыря появится новый сквер, это сообщили в администрации Аксайского района.

Сообщается, что площадь территории составит почти 4 гектара. Сквер обустроят от улиц Садовой и Шевченко до Вартанова, 10. Там, где на данный момент находится пустырь, администрация района намерена разместить пешеходные дорожки, скамейки с теневым навесом, а также детские игровые площадки и фонтан.

Помимо прочего, в сквере будут расположены турники, теннисные и шахматные столы. Что касается деревьев, то здесь появятся клены, березы, черемуха и ряд кустарников. Газон будет уложен на площади 27,5 тысячи квадратных метров, цветники разобьют на 500 квадратных метров.

Сообщается, что работы по созданию общественной территории уже начались, до конца этого года подрядчик должен закончить укладку пешеходных дорожек. Большая часть работ будет завершена уже в 2022 году, открытие сквера запланировано на лето того же года.

Ранее сообщалось, что на Зелёном острове Ростова засохли деревья и кустарники, высаженные в 2020 году.

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