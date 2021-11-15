Мошенники начали красть деньги с банковских карт жителей Ростова с помощью QR-кодов

В отдел полиции №3 ростовского УМВД обратилась горожанка, ставшая жертвой новой схемы банковских краж с помощью QR-кодов.
Пострадавшая сообщила сотрудникам полиции, что она приняла звонок от человека, представившегося сотрудником банковской службы безопасности. Мошенник объяснил девушке, что службой безопасности были замечены сомнительные операции, и она должна предпринять определенные действия, чтобы защитить свои деньги.
Ростовчанка последовала инструкциям мошенника и сгенерировала QR-код, который позволил лжесотруднику банка завладеть ее сбережениями в размере почти 2 миллионов рублей. После этого номер мошенника стал недоступен, и деньги исчезли вместе с ним.
Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело, а самого мошенника разыскивают сотрудники полиции.