Мошенники начали красть деньги с банковских карт жителей Ростова с помощью QR-кодов

Ростовчанка последовала инструкциям мошенника и сгенерировала QR-код, который позволил лжесотруднику банка завладеть ее сбережениями в размере почти 2 миллионов рублей. После этого номер мошенника стал недоступен, и деньги исчезли вместе с ним.