rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мошенники начали красть деньги с банковских карт жителей Ростова с помощью QR-кодов

15 ноября 2021, 14:48
Фото: Marco Verch/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону девушка стала жертвой кражи с банковского счета из-за новой схемы мошенников, об этом сообщили в ГУ МВД РФ региона.

В отдел полиции №3 ростовского УМВД обратилась горожанка, ставшая жертвой новой схемы банковских краж с помощью QR-кодов.

Пострадавшая сообщила сотрудникам полиции, что она приняла звонок от человека, представившегося сотрудником банковской службы безопасности. Мошенник объяснил девушке, что службой безопасности были замечены сомнительные операции, и она должна предпринять определенные действия, чтобы защитить свои деньги.

Ростовчанка последовала инструкциям мошенника и сгенерировала QR-код, который позволил лжесотруднику банка завладеть ее сбережениями в размере почти 2 миллионов рублей. После этого номер мошенника стал недоступен, и деньги исчезли вместе с ним.

Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело, а самого мошенника разыскивают сотрудники полиции.

Ранее в Ростове состоялся суд над мошенниками, похитившими 95 миллионов рублей.

Материалы по теме
Бухгалтер в Ростове похитила со счетов образовательного учреждения 1,3 млн рублейИз-за коронавируса в Ростовской области возросло хищение денег с банковских счетовВ Ростове телефонные мошенники списали со счета женщины 500 тыс рублей
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58