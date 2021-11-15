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В Ростовской области средний размер взяток чиновникам достиг полумиллиона рублей

15 ноября 2021, 14:45
Фото: pexels.com
В Ростовской области коррупционеры в среднем получают около 500 тысяч рублей в качестве взятки, об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Замначальника управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД РФ по Ростовской области полковник полиции Тарас Гайко рассказал, что согласно статистике текущего года коррупционеры принимали взятки в размере от 150 тысяч рублей. Кроме того, фигуранты дел, пойманные на взяточничестве, в среднем платили около 500 тысяч рублей.

При этом среди подношений коррупционерам полмиллиона рублей — это достаточно небольшая сумма, Тарас Гайко рассказал, что в текущем году глава администрации одного из районов Ростовской области получила за свою помощь квартиру за 2,7 миллиона рублей. Подаренная квартира стала благодарностью за гарантии по заключению контракта на строительство детского сада, расположенного на территории Куйбышевского района. Кроме нее взятку получила госслужащая в Ленинском районе Ростова, согласившаяся на приватизацию муниципальной квартиры за 2,4 миллиона рублей.

По его словам, размер ущерба от коррупционных преступлений достиг 1,2 миллиарда рублей, кроме того, до сентября 2021 года силовиками было изъято и арестовано имущество коррупционеров на сумму, превышающую 4 миллиарда рублей.

Ранее в Ростовской области военнослужащий попал в тюрьму из-за обвинения в 18 эпизодах взяточничества.

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