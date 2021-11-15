В Ростовской области средний размер взяток чиновникам достиг полумиллиона рублей

При этом среди подношений коррупционерам полмиллиона рублей — это достаточно небольшая сумма, Тарас Гайко рассказал, что в текущем году глава администрации одного из районов Ростовской области получила за свою помощь квартиру за 2,7 миллиона рублей. Подаренная квартира стала благодарностью за гарантии по заключению контракта на строительство детского сада, расположенного на территории Куйбышевского района. Кроме нее взятку получила госслужащая в Ленинском районе Ростова, согласившаяся на приватизацию муниципальной квартиры за 2,4 миллиона рублей.