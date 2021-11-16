Около 500 единиц техники задействуют для уборки снега в Ростовской области

Posted 16 ноября 2021, 09:05
Published 16 ноября 2021, 09:05
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В наличии есть 220 комбинированных дорожных машин, 77 автогрейдеров, 33 роторных снегоочистителя. Кроме того, могут задействовать 90 погрузчиков.
Общая длина дорог в регионе составляет более семи тысяч километров. С подрядчиками заключили контракты для уборки снега.
«В дорожных компаниях с ноября ввели круглосуточное дежурство. Информацию о состоянии дорог каждый день направляют в Минтранспорта региона», — уточнили в облправительстве.