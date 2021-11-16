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Posted 16 ноября 2021, 09:05

Published 16 ноября 2021, 09:05

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Около 500 единиц техники задействуют для уборки снега в Ростовской области

16 ноября 2021, 09:05
Сюжет
Касается каждого
В Ростовской области подготовили 500 спецмашин, которые понадобятся зимой для уборки снега, сообщили в правительстве региона.

В наличии есть 220 комбинированных дорожных машин, 77 автогрейдеров, 33 роторных снегоочистителя. Кроме того, могут задействовать 90 погрузчиков.

Общая длина дорог в регионе составляет более семи тысяч километров. С подрядчиками заключили контракты для уборки снега.

«В дорожных компаниях с ноября ввели круглосуточное дежурство. Информацию о состоянии дорог каждый день направляют в Минтранспорта региона», — уточнили в облправительстве.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, когда начнется снегопад и завершатся заморозки.

#Общество#Касается каждого#Новости
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