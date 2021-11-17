«По осени считали»: почему перепись населения в Ростове прошла с большими проблемами

Posted 17 ноября 2021,, 06:02
Published 17 ноября 2021,, 06:02
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
И хотя по предварительным отчетам властей Ростовской области перепись прошла успешно, многие сомневаются с этим утверждением. Чем основаны такие подозрения, почему переписчики боялись выполнять свою работу, и как жители донского края встречали переписчиков, выяснял корреспондент RostovGazeta.
Время подумать
Переписаться ростовчане могли с 15 октября по 14 ноября любым из трех способов: самостоятельно, на сайте госуслуг, дома, дождавшись переписчиков или обратившись в МФЦ или на переписной участок. На телефоне горячей линии сообщалось, что «перепись важна для каждого из нас, для всей страны», поскольку «она позволит нам создать наше общее будущее».
По отчетам местных властей, на Дону перепись якобы проходила активно. В частности, уже 5 ноября заместитель губернатора Александр Скрябин заявлял, что число переписавшихся жителей Дона превысило 3 миллиона человек. А руководитель Ростовстата Марина Самойлова добавила, что в Ростовской области темп переписной кампании опережает среднероссийский показатель.
Однако опрошенные RostovGazeta ростовчане высказали разные точки зрения по вопросу участия в переписи населения.
«К нам домой неоднократно приходили переписчики, но многие им просто не открыли дверь. Я переписалась. Мне чего скрывать? А моя дочь не захотела в этом участвовать. Многие соседи тоже отказывались, а пенсионеры даже дверь не открывали. В итоге переписчикам — молодым девушкам, пришлось несколько раз в наш дом приходить. Они не настаивали, но предлагали подумать и переписаться. После нескольких их визитов, некоторые бабушки нашего дома смилостивились. Поинтересовались, где находится переписной участок, да сами пошли туда и переписались. А многие так и не захотели», — рассказывает жительница многоэтажки в Ростове.
Но если одни граждане были вправе самостоятельно принимать решение об участии в переписи населения, то других — бюджетников, в том числе и сотрудников сферы образования, в этом вопросе контролировали строго. «Когда была неделя выходных, мне раз сто звонили с работы, интересовались, переписалась ли я. Велели срочно переписаться в обязательном порядке», — отмечает преподаватель одного из ростовских вузов.
Страх и мандраж
Подписчики группы «Всероссийская перепись населения» в социальной сети в общем чате выражали мнение о том, что перепись — это «бессмысленная трата бюджетных денег», поскольку все россияне учтены и налоговой службой, и пенсионным фондом, от рождения до самой смерти. Большое недоумение у ростовчан при переписи населения вызвали вопросы о жилье. Ведь бланк формы «П» для опроса граждан предполагал ответы на 10 вопросов, которые включали в себя информацию о годе постройки дома и материалах стен, о площади жилья и числе комнат.
«Ну и для чего нужна такая информация? Уж вряд ли по итогам переписи, нуждающимся в улучшении жилищных условий, начнут предоставлять новые квартиры», — сошлись во мнении опрошенные ростовчане.
Переписчики Ростовской области поделились с корреспондентом RostovGazeta информацией о том, что в целом, перепись на Дону спорна. Правда, если некоторые ростовчане изначально отказались предоставлять информацию о себе, то другие отказывались отвечать после вопросов о жилье.
«Вас интересую я, вот и описывайте меня. А про жилье ничего не скажу», — таков был стандартный ответ жителей Ростова и области.
Много было и тех граждан, которые уверяли, что самостоятельно перепишутся на портале Госуслуг. «Поэтому еще идет период ожидания. На сайте госуслуг можно было переписаться до 8 ноября. Но нам сказали, что придется еще подождать, поскольку возможна задержка в появлении данных (значка „глобус“) на планшете переписчика. Поэтому мы еще ждем, чтобы не „задвоить“ результаты. А если данные так и не появятся, попытаемся еще раз опросить людей, может они все-таки дадут на это согласие», — сообщает переписчик Ольга. Она поясняет, что переписчиком работает не первый раз. Но именно в 2021 году, приступив к переписи, испытывала страх и мандраж, опасаясь не справиться с планшетом. Однако цифровые технологии не подвели — перепись с планшетом оказалась намного удобнее и комфортнее.
Чего боялись переписчики?
Ольга добавляет, что ей предстояло переписать жителей двух поселков в Ростовской области. Основные сложности возникли при переписи людей из новых построек возле кладбища. Во-первых, территорию охраняли огромные лающие собаки, и «пришлось вооружаться кнутиком для того, чтобы распугать их». Во-вторых, в новостройках люди совсем не хотели идти на контакт с переписчиком.
«Пришлось им в почтовые ящики разложить объявления о возможной переписи по телефону. Нам объясняли, что это не запрещено. Тем более, учитывая эпидемиологическую ситуацию, не все хотели запускать переписчиков домой, а по телефону с удовольствием сообщали требуемую информацию», — подчеркивает Ольга.
Тем не менее, она вспоминает, что однажды стало по-настоящему страшно.
«Дело в том, что у меня есть основная работа. Поэтому переписью занималась вечером. Вот и поехала после работы разложить в почтовые ящики объявления о возможном прохождении переписи по телефону. Увидела, что калитка одного дома открыта, решила позвонить туда. Мужчина открыл домофон, запустил меня во двор, но сам не выходил — общался через окно. Я представилась и вдруг вспоминаю, что с собой у меня нет ни специального жилета, ни бейджика. И вроде бы мужчина стал активно отвечать на вопросы, но когда речь зашла о жилье, напрягся и потребовал мои документы. Я показала паспорт, но это его не удовлетворило. Буквально за одну секунду он изменился в лице, стал злым и агрессивным, закричал: „Выйдите со двора!“. И тогда мне стало не по себе, — вспоминает Ольга. — Но его можно понять, ведь я была без документов. Поэтому поехала домой, взяла с собой все, что надо, и снова вернулась к нему. Когда я рассказала эту историю знакомым переписчикам, они заметили, что в таком случае, никогда бы не пошли к агрессору повторно. Но для меня было делом чести доказать, что я не мошенница, а уполномоченный представитель, который действительно выполняла свою работу, и по чистой случайности оказалась не подготовлена».
Работа не для всех
По данным сайта Ростовской администрации, оплата переписчикам за работу с 15 октября по 14 ноября составит 18 тысяч рублей. Однако пока они еще не все получили обещанное вознаграждение.
«Я человек того поколения, которому сперва надо выполнить свою работу, и лишь потом поднимать вопрос об оплате. А вот остальные переписчики уже активно интересуются, сколько же и когда им заплатят. Нам объявили, что точная дата оплаты еще неизвестна. Сперва мы должны сдать результаты, а потом уже будет видно», — отмечает Ольга. Она поясняет, что работать переписчиком записалась еще в прошлом году. «Тогда нас убеждали, что оплата будет достойной. Но насколько достойной и для кого достойной — не сообщили. Так что речь о деньгах еще не шла», — говорит Ольга.
Но мнение жительницы поселка в Ростовской области не разделила ростовская молодежь. В частности, многие студенты коммерческих факультетов не захотели использовать такую возможность для подработки. «Мои студенты сказали, что за такие копейки трудиться не хотят», — сообщила корреспонденту RostovGazeta на условии анонимности преподаватель одного из крупнейших вузов в Ростове.