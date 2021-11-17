«По осени считали»: почему перепись населения в Ростове прошла с большими проблемами

«Дело в том, что у меня есть основная работа. Поэтому переписью занималась вечером. Вот и поехала после работы разложить в почтовые ящики объявления о возможном прохождении переписи по телефону. Увидела, что калитка одного дома открыта, решила позвонить туда. Мужчина открыл домофон, запустил меня во двор, но сам не выходил — общался через окно. Я представилась и вдруг вспоминаю, что с собой у меня нет ни специального жилета, ни бейджика. И вроде бы мужчина стал активно отвечать на вопросы, но когда речь зашла о жилье, напрягся и потребовал мои документы. Я показала паспорт, но это его не удовлетворило. Буквально за одну секунду он изменился в лице, стал злым и агрессивным, закричал: „Выйдите со двора!“. И тогда мне стало не по себе, — вспоминает Ольга. — Но его можно понять, ведь я была без документов. Поэтому поехала домой, взяла с собой все, что надо, и снова вернулась к нему. Когда я рассказала эту историю знакомым переписчикам, они заметили, что в таком случае, никогда бы не пошли к агрессору повторно. Но для меня было делом чести доказать, что я не мошенница, а уполномоченный представитель, который действительно выполняла свою работу, и по чистой случайности оказалась не подготовлена».