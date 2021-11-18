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Posted 18 ноября 2021, 18:36

Published 18 ноября 2021, 18:36

Modified 11 сентября 2022, 16:19

Updated 11 сентября 2022, 16:19

В Ростове Театральный спуск не будут застраивать высотками

18 ноября 2021, 18:36
Власти Ростова не планируют застраивать Театральный спуск многоэтажными зданиями, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что в ходе общественных слушаний изменений генерального плана власти Ростова-на-Дону столкнулись с серьезной критикой со стороны общественности.

Он сообщил, что текущие изменения в плане города связаны с обеспечением частных и публичных интересов. По его мнению, предыдущие версии генерального плана не в полной мере обеспечивали пешеходно-транспортное сообщение города с левым берегом Дона, поэтому потребовалось внести изменения.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что многие инвесторы действительно заинтересованы в размещении жилья на Театральном спуске. Однако мэрия считает, что это создаст конфликт интересов общественности и частных лиц, а потому подобные планы городом одобрены не будут.

Ранее ростовский урбанист Артемий Зайцев рассказал, почему переизбыток жилой застройки приведет к проблемам с социальной и транспортной инфраструктурой города.

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