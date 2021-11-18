В Ростове Театральный спуск не будут застраивать высотками

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что многие инвесторы действительно заинтересованы в размещении жилья на Театральном спуске. Однако мэрия считает, что это создаст конфликт интересов общественности и частных лиц, а потому подобные планы городом одобрены не будут.