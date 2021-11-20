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На Кубани из-за вспышки коронавируса до 18 января ввели режим повышенной готовности

20 ноября 2021, 16:45
Фото: Pixabay.com
На Кубани крае из-за рекордного количества заболевших коронавирусом ввели жесткие ограничения и продлили режим повышенной готовности до середины января, об этом сообщили в администрации края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел подписал постановление, согласно которому с понедельника, 22 ноября, в регионе начнет действовать новый список профилактических мер против дальнейшего распространения коронавируса, а также до 18 ноября 2022 года продлится режим повышенной готовности.

Так с 22 ноября без ковидных документов будет запрещено проведение и посещение культурно-массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований.

Вместе с этим будет запрещено посещение спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, заведений общепита, а также торговых комплексов и заведений розничной торговли.

Обслуживание населения, не имеющего сертификатов о вакцинации и QR-кодов, будет осуществляться исключительно с помощью бесконтактной доставки товаров.

Кроме того с середины декабря допуск в административные здания правительства края будет возможен только по предъявлению справки о перенесенном коронавирусе, QR-коду или же справки о медотводе.

Ввод подобных ограничений вызван тем, что на Кубани в течение последних суток регистрируют от 800 до 900 заболевших коронавирусом.

Ранее власти Ростовской области назвали районы с высокими показателями заболеваемости.

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