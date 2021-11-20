Владельцы российских кинотеатров просят снять ограничения с работы кинозалов

Все эти ограничения предложено отметить в тех регионах, где действует система посещения по QR-кодам, так как все эти ограничения значительно сокращают поток посетителей, что уже привело к существенному падению прибыли. Олег Березин сообщил, что только с лета посещаемость кинозалов упала более чем в четыре раза.