rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владельцы российских кинотеатров просят снять ограничения с работы кинозалов

20 ноября 2021, 15:09
Фото: Pixabay.com
Ассоциация владельцев кинотеатров просит рассмотреть отмену ограничений работы кинозалов в регионах, где ввели систему QR-кодов, об этом сообщил портал «Новые известия».

Глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, на которого ссылается издание, выдвинул предположение о снятии ковидных ограничений на работу кинозалов.

Члены ассоциации обратились к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением об отмене всех ковидных ограничений, начиная от запрета работы после 23.00 мск, согласования числа зрителей в кинозалах с областными комитетами культуры, а также посещение кинотеатров детьми без взрослых.

Все эти ограничения предложено отметить в тех регионах, где действует система посещения по QR-кодам, так как все эти ограничения значительно сокращают поток посетителей, что уже привело к существенному падению прибыли. Олег Березин сообщил, что только с лета посещаемость кинозалов упала более чем в четыре раза.

Ранее рестораторы Ростовской области потребовали отменить систему QR-кодов из-за падения выручки на 80%.

Материалы по теме
Почему в Ростовской области не хотят отменять ограничения и что дал региону локдаунГлавный санврач в Ростовской области Ковалев выступил против смягчения ограниченийЖители Ростовской области потребовали отменить коронавирусные ограничения для детей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58