Владельцы российских кинотеатров просят снять ограничения с работы кинозалов

Глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, на которого ссылается издание, выдвинул предположение о снятии ковидных ограничений на работу кинозалов.
Члены ассоциации обратились к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением об отмене всех ковидных ограничений, начиная от запрета работы после 23.00 мск, согласования числа зрителей в кинозалах с областными комитетами культуры, а также посещение кинотеатров детьми без взрослых.
Все эти ограничения предложено отметить в тех регионах, где действует система посещения по QR-кодам, так как все эти ограничения значительно сокращают поток посетителей, что уже привело к существенному падению прибыли. Олег Березин сообщил, что только с лета посещаемость кинозалов упала более чем в четыре раза.
Ранее рестораторы Ростовской области потребовали отменить систему QR-кодов из-за падения выручки на 80%.