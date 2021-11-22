Алексей Логвиненко взял на себя ответственность за ситуацию в «Ростовводоканале»

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что именно мэрия выступила в качестве инициатора кадровых перестановок в управлении «Ростовводоканала». В мэрии воспользовались правом совладельца компании и потребовали ввести в Совет директоров Светлану Камбулову и Алексея Пикалова, которые буду представлять интересы владельца 25% акций.
Кроме того администрация Ростова обратилась в арбитражный суд и правоохранительные органы для прекращения полномочий бывшего гендиректора организации Дмитрия Кубрака, а также дальнейшего расследования его деятельности на посту руководителя «Ростовводоканала».
Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что кадровые перестановки нисколько не сказались на деятельности «Ростовводоканала», который продолжает работать в штатном режиме.
«Все спорные вопросы в органах управления ОАО „Евразийский“ и АО „Ростовводоканал“ будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировал ситуацию Алексей Логвиненко.
Ранее один из топ-менеджеров «Ростовводоканала» пожаловался на рейдерский захват здания «друзьями» Кубрака.