Алексей Логвиненко взял на себя ответственность за ситуацию в «Ростовводоканале»

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что именно мэрия выступила в качестве инициатора кадровых перестановок в управлении «Ростовводоканала». В мэрии воспользовались правом совладельца компании и потребовали ввести в Совет директоров Светлану Камбулову и Алексея Пикалова, которые буду представлять интересы владельца 25% акций.