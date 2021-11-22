rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Алексей Логвиненко взял на себя ответственность за ситуацию в «Ростовводоканале»

22 ноября 2021, 18:17
Фото: администрация Ростова
Власти Ростова взяли на себя ответственность за кадровые изменения в руководстве «Ростовводоканала», об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что именно мэрия выступила в качестве инициатора кадровых перестановок в управлении «Ростовводоканала». В мэрии воспользовались правом совладельца компании и потребовали ввести в Совет директоров Светлану Камбулову и Алексея Пикалова, которые буду представлять интересы владельца 25% акций.

Кроме того администрация Ростова обратилась в арбитражный суд и правоохранительные органы для прекращения полномочий бывшего гендиректора организации Дмитрия Кубрака, а также дальнейшего расследования его деятельности на посту руководителя «Ростовводоканала».

Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что кадровые перестановки нисколько не сказались на деятельности «Ростовводоканала», который продолжает работать в штатном режиме.

«Все спорные вопросы в органах управления ОАО „Евразийский“ и АО „Ростовводоканал“ будут урегулированы в соответствии с действующим законодательством», — прокомментировал ситуацию Алексей Логвиненко.

Ранее один из топ-менеджеров «Ростовводоканала» пожаловался на рейдерский захват здания «друзьями» Кубрака.

Материалы по теме
Бывший председатель Ростовводоканала останется в СИЗО до январяВладелец «Ростовводоканала» потребовал уволить гендиректора компании Дмитрия КурбакаГерман Вишневский заявил о рейдерском захвате «Ростовводоканала» неизвестными
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00