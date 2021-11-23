Голубев поручил усилить работу по защите от мошенников в Ростовской области

Тему борьбы с незаконными финансовыми организациями обсудили на заседании. Стало известно, что с начала года зарегистрировали 22 подобные компании, в том числе финансовые пирамиды.
За это время раскрыли 62 преступления в сфере незаконной финансовой деятельности. Общий размер ущерба оценили в 400 миллионов рублей.
Осложняет эту работу то, что преступники обманывают людей с иностранных сервисов в Интернете. Губернатор поручил организовать обучающий семинар для госслужащих. Им расскажут о методах выявления мошеннических операций.
«Главам территорий до 20 марта необходимо добиться размещения памяток на своих интернет-ресурсах и информационных стендах в образовательных, социальных учреждениях, торговых организациях», — поручил Василий Голубев.