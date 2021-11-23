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Голубев поручил усилить работу по защите от мошенников в Ростовской области

23 ноября 2021, 15:10
Фото: hivint/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области по поручению губернатора Василия Голубева будет усилена работа по противодействию мошенникам, сообщили в правительстве региона.

Тему борьбы с незаконными финансовыми организациями обсудили на заседании. Стало известно, что с начала года зарегистрировали 22 подобные компании, в том числе финансовые пирамиды.

За это время раскрыли 62 преступления в сфере незаконной финансовой деятельности. Общий размер ущерба оценили в 400 миллионов рублей.

Осложняет эту работу то, что преступники обманывают людей с иностранных сервисов в Интернете. Губернатор поручил организовать обучающий семинар для госслужащих. Им расскажут о методах выявления мошеннических операций.

«Главам территорий до 20 марта необходимо добиться размещения памяток на своих интернет-ресурсах и информационных стендах в образовательных, социальных учреждениях, торговых организациях», — поручил Василий Голубев.

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