Ростовчанин из ревности убил знакомого стулом в конце октября

Следственный отдел Пролетарского района Ростова СУ СК РФ Ростовской области предъявил обвинение ростовчанину, подозреваемому в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему за собой смерть пострадавшего.
По версии следователей, 25 октября между фигурантом дела и его знакомым произошел конфликт. Из ревности ростовчанин напал на своего собутыльника и начал избивать его, после чего уже стулом начал наносить удары по голове и торсу жертвы.
Пострадавший был своевременно госпитализирован, но спустя несколько суток он погиб из-за полученных травм.
Следователи настояли на заключении обвиняемого под стражу до суда. Им стало известно, что ростовчанин уже имел судимости по статьям грабеж и кража.
Сейчас сотрудники следственных органов продолжают проводить мероприятия, которые помогут установить обстоятельства происшествия.
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