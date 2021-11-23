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Ростовчанин из ревности убил знакомого стулом в конце октября

23 ноября 2021, 17:14
Фото: Pixabay.com
В Ростове расследуют дело мужчины, убившего знакомого стулом и ревности, об этом сообщили в СУ СК РФ региона.

Следственный отдел Пролетарского района Ростова СУ СК РФ Ростовской области предъявил обвинение ростовчанину, подозреваемому в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему за собой смерть пострадавшего.

По версии следователей, 25 октября между фигурантом дела и его знакомым произошел конфликт. Из ревности ростовчанин напал на своего собутыльника и начал избивать его, после чего уже стулом начал наносить удары по голове и торсу жертвы.

Пострадавший был своевременно госпитализирован, но спустя несколько суток он погиб из-за полученных травм.

Следователи настояли на заключении обвиняемого под стражу до суда. Им стало известно, что ростовчанин уже имел судимости по статьям грабеж и кража.

Сейчас сотрудники следственных органов продолжают проводить мероприятия, которые помогут установить обстоятельства происшествия.

В Ростовской области огласили приговор жителю хутора Нижнесеребряковского, напавшего с ножом на своих знакомых.

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#Новости#Происшествия
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