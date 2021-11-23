В Ростовской области осудили мужчину, изрезавшего знакомых ножом в феврале 2021 года

Преступление было совершено 27 февраля 2021 года. Ночью в хуторе Нижнесеребряковском на улице Садовой к местному жителю приехали двое знакомых.
Хозяин не хотел их видеть и накинулся с ножом на одного из товарищей. После этого нападавший попытался убить второго мужчину.
Пострадавшему удалось вырваться и добежать до машины, но фигурант разрезал покрышки и несколько раз ударил мужчину. Один из очевидцев скрутил мужчину и вызвал полицию.
По факту покушения на убийство завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения.
Читайте также о том, сколько преступлений за год совершают жители Ростовской области и какие чаще всего.