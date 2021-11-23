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В Ростовской области осудили мужчину, изрезавшего знакомых ножом в феврале 2021 года

23 ноября 2021, 08:04
Фото: rawpixel.com / freepik.com
В Ростовской области огласили приговор местному жителю, который напал с ножом на двоих знакомых, сообщает Donday.

Преступление было совершено 27 февраля 2021 года. Ночью в хуторе Нижнесеребряковском на улице Садовой к местному жителю приехали двое знакомых.

Хозяин не хотел их видеть и накинулся с ножом на одного из товарищей. После этого нападавший попытался убить второго мужчину.

Пострадавшему удалось вырваться и добежать до машины, но фигурант разрезал покрышки и несколько раз ударил мужчину. Один из очевидцев скрутил мужчину и вызвал полицию.

По факту покушения на убийство завели уголовное дело, суд приговорил обвиняемого к 10 годам заключения.

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