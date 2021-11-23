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В АТП рассказали, что будет, если в ростовских автобусах введут проверку QR-кодов

23 ноября 2021, 07:30
Фото: rostov-gorod.ru
qr код
В Ростове проверять QR- коды в транспорте могут начать в ближайшие месяцы, об этом RostovGazeta рассказал заместитель директора по эксплуатации ООО «Янтарь-1» Игорь Осипов.

С 22 ноября власти Татарстана обязали пассажиров городского общественного транспорта предъявлять QR-коды о вакцинации при входе. По словам Игоря Осипова, проверку QR-кодов на входе в ростовские автобусы могут также якобы ввести ближайшие месяцы.

«Я думаю, что это не сильно повлияет на пассажиропоток в Ростове потому что все, кто ездят — в масках или привиты», — рассказывает Игорь Осипов.

Также он отметил, что проверить, действительно ли человек проходит по своему QR-коду практически невозможно.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовскую область приехала с проверкой комиссия Минздрава России.

#Новости#Анна Ивченко#Общество
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