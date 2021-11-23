В АТП рассказали, что будет, если в ростовских автобусах введут проверку QR-кодов

С 22 ноября власти Татарстана обязали пассажиров городского общественного транспорта предъявлять QR-коды о вакцинации при входе. По словам Игоря Осипова, проверку QR-кодов на входе в ростовские автобусы могут также якобы ввести ближайшие месяцы.
«Я думаю, что это не сильно повлияет на пассажиропоток в Ростове потому что все, кто ездят — в масках или привиты», — рассказывает Игорь Осипов.
Также он отметил, что проверить, действительно ли человек проходит по своему QR-коду практически невозможно.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовскую область приехала с проверкой комиссия Минздрава России.