В Ростове муниципальный центр с августа рассмотрел около 32 тысяч обращений горожан

Алексей Логвиненко рассказал, что сотрудники муниципального центра управления занимаются мониторингом соцсетей, что позволяет им оперативно реагировать не только на обращения граждан, но и отслеживать скорость работы ведомств и исполнение принятых решений. Сити-менеджер Ростова-на-Дону утверждает, что время отклика на комментарии пользователей сократилось до двух часов.