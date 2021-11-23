В Ростове муниципальный центр с августа рассмотрел около 32 тысяч обращений горожан

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что с августа сотрудники центра рассмотрели почти 32 тысячи обращений местных жителей к органам власти.
Алексей Логвиненко рассказал, что сотрудники муниципального центра управления занимаются мониторингом соцсетей, что позволяет им оперативно реагировать не только на обращения граждан, но и отслеживать скорость работы ведомств и исполнение принятых решений. Сити-менеджер Ростова-на-Дону утверждает, что время отклика на комментарии пользователей сократилось до двух часов.
Алексей Логвиненко привел в пример ситуацию с благоустройством пешеходного перехода, который попросили организовать жители бульвара Комарова, 1И.
«Специалисты проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что переход там действительно необходим. В кратчайшие сроки были выполнены работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков», — поделился глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По мнению сити-менеджера, работа муниципального центра сейчас выполняет функции полноценного посредника в диалоге власти и граждан, проживающих в Ростове-на-Дону, а потому Алексей Логвиненко уверен, что это направление продолжат развивать и активно использовать для решения вопросов, волнующих горожан.