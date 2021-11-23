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В Ростовской области на продажу выставили имущество «Водоканала» в ноябре

23 ноября 2021, 13:33
Фото: «Российский аукционный дом»
В Ростовской области продают здания и иное имущество Сальского филиала АО «Водоканал», информация об этом появилась на портале Российского аукционного дома.

В данных лота указано, что за 50,8 миллиона рублей потенциальный покупатель может приобрести 68 объектов недвижимости, в числе которых больше десятка артезианских скважин, а также здания организации и сооружения, расположенные в Сальском районе региона. Общая площадь земельного участка составляет более 15,2 тысяч квадратных метров.

При этом филиал и все его имущество можно купить только при условии дальнейшего обеспечения коммунальных услуг Сальскому району, а именно холодного водоснабжения населенных пунктов.

Торги объявили 18 ноября, но сам открытый конкурс состоится 30 декабря в 10.00 мск.

Ранее новые руководители «Ростовводоканала» заявили, что здание захватили неизвестные, которые не пускают их к рабочим местам.

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