В Ростовской области на продажу выставили имущество «Водоканала» в ноябре

В данных лота указано, что за 50,8 миллиона рублей потенциальный покупатель может приобрести 68 объектов недвижимости, в числе которых больше десятка артезианских скважин, а также здания организации и сооружения, расположенные в Сальском районе региона. Общая площадь земельного участка составляет более 15,2 тысяч квадратных метров.
При этом филиал и все его имущество можно купить только при условии дальнейшего обеспечения коммунальных услуг Сальскому району, а именно холодного водоснабжения населенных пунктов.
Торги объявили 18 ноября, но сам открытый конкурс состоится 30 декабря в 10.00 мск.
Ранее новые руководители «Ростовводоканала» заявили, что здание захватили неизвестные, которые не пускают их к рабочим местам.