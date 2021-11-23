В Ростовской области на продажу выставили имущество «Водоканала» в ноябре

В данных лота указано, что за 50,8 миллиона рублей потенциальный покупатель может приобрести 68 объектов недвижимости, в числе которых больше десятка артезианских скважин, а также здания организации и сооружения, расположенные в Сальском районе региона. Общая площадь земельного участка составляет более 15,2 тысяч квадратных метров.