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В Ростовской области зарегистрировали 650 случаев коронавируса за сутки

23 ноября 2021, 09:28
Фото: wirestock / freepik.com
В Ростовской области еще 650 местных жителей заболели коронавирусом, сообщили в облправительстве.

Ежедневно в регионе заболевают более 600 человек, а в ковидных госпиталях находятся 4252 пациента. Это количество постепенно снижается.

За сутки зарегистрировали 38 смертей из-за коронавируса. Умерли 24 женщины и 14 мужчин, которым было от 42 до 92 лет.

Всего в области подтвердили 171003 случая заболевания, победили инфекцию 145 тысяч граждан. Умерли из-за коронавируса 8465 человек.

Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 1,73 миллиона.

Ранее в Ростовской области отметили снижение заболеваемости коронавирусом после длинных нерабочих дней.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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