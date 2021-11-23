В Ростовской области зарегистрировали 650 случаев коронавируса за сутки

Ежедневно в регионе заболевают более 600 человек, а в ковидных госпиталях находятся 4252 пациента. Это количество постепенно снижается.
За сутки зарегистрировали 38 смертей из-за коронавируса. Умерли 24 женщины и 14 мужчин, которым было от 42 до 92 лет.
Всего в области подтвердили 171003 случая заболевания, победили инфекцию 145 тысяч граждан. Умерли из-за коронавируса 8465 человек.
Число граждан, которые прошли вакцинацию, превысило 1,73 миллиона.
Ранее в Ростовской области отметили снижение заболеваемости коронавирусом после длинных нерабочих дней.