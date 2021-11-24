Бойченко передал геронтологическому центру в Пермском крае около 10 тыс СИЗов

Депутат Законодательного собрания Пермского края компенсировал государственному бюджетному учреждению ПК «Верхне-Курьинский геронтологический центр» нехватку СИЗов, информирует Properm.ru.
В частности, сообщается о передаче в учреждение 10 тысяч медицинских масок и шапочек, пяти бактерицидных рециркуляторов воздуха, а также бесконтактных термометров.
Более того, в ближайшее время глава регионального волонтерского центра также передаст госучреждению дополнительную партию СИЗов для борьбы с распространением коронавируса, а именно пульсометры и защитные экраны для лица.
В настоящее время в государственном учреждении проживают порядка 120 человек, которые нуждаются в систематическом уходе.
Отмечается, что в настоящее время посещения центра ограничены, в связи с этим Александр Бойченко вместе с волонтерами передали коробки с СИЗами в безопасном формате, исключая вход в здание.
Как сообщил директор геронтологического центра Александр Богомягков, дефицита СИЗов в учреждении нет, так как волонтерскому центру во главе с депутатом краевого Заксобрания удается на постоянной основе компенсировать нехватку средств защиты.
Отмечается, что волонтерский центр Пермского края является составной частью единого волонтерского штаба, который функционирует в стране уже второй год. По словам главы центра, активными участниками волонтерского движения являются местные жители, которые вошли в ряды волонтеров еще в период обучения в вузах.
Жители Приморского края, которые состоят в группе риска, а также пенсионеры могут подать заявку в волонтерский штаб по телефону.