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Бойченко передал геронтологическому центру в Пермском крае около 10 тыс СИЗов

24 ноября 2021, 09:33
Глава краевого волонтерского центра «Единой России» Александр Бойченко направил в ГБУ ПК «Верхне-Курьинский геронтологический центр» более десяти тысяч средств индивидуальной защиты.

Депутат Законодательного собрания Пермского края компенсировал государственному бюджетному учреждению ПК «Верхне-Курьинский геронтологический центр» нехватку СИЗов, информирует Properm.ru.

В частности, сообщается о передаче в учреждение 10 тысяч медицинских масок и шапочек, пяти бактерицидных рециркуляторов воздуха, а также бесконтактных термометров.

Более того, в ближайшее время глава регионального волонтерского центра также передаст госучреждению дополнительную партию СИЗов для борьбы с распространением коронавируса, а именно пульсометры и защитные экраны для лица.

В настоящее время в государственном учреждении проживают порядка 120 человек, которые нуждаются в систематическом уходе.

Отмечается, что в настоящее время посещения центра ограничены, в связи с этим Александр Бойченко вместе с волонтерами передали коробки с СИЗами в безопасном формате, исключая вход в здание.

Как сообщил директор геронтологического центра Александр Богомягков, дефицита СИЗов в учреждении нет, так как волонтерскому центру во главе с депутатом краевого Заксобрания удается на постоянной основе компенсировать нехватку средств защиты.

Отмечается, что волонтерский центр Пермского края является составной частью единого волонтерского штаба, который функционирует в стране уже второй год. По словам главы центра, активными участниками волонтерского движения являются местные жители, которые вошли в ряды волонтеров еще в период обучения в вузах.

Жители Приморского края, которые состоят в группе риска, а также пенсионеры могут подать заявку в волонтерский штаб по телефону.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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