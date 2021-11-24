Бойченко передал геронтологическому центру в Пермском крае около 10 тыс СИЗов

Отмечается, что волонтерский центр Пермского края является составной частью единого волонтерского штаба, который функционирует в стране уже второй год. По словам главы центра, активными участниками волонтерского движения являются местные жители, которые вошли в ряды волонтеров еще в период обучения в вузах.