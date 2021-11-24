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Диабетики Ростовской области пожаловались на отсутствие выбора тест-полосок

24 ноября 2021, 09:36
Фото: pexels.com
диабет
Диабетикам Ростовской области выдают тест-полоски определенного производителя, пользоваться которыми пациентам неудобно, сообщил RostovGazeta президент региональной диабетической общественной организации Владислав Величук.

В числе причин, по которым люди не хотят пользоваться тест-полосками определенного производителя, диабетики Ростовской области называют не точный показатель сахара и отсутствие комфорта применения.

«Есть такие глюкометры, которые не требуют большой капли крови. Есть разные прокалыватели. Например, у маленьких детей маленькие пальчики. Им нужна маленькая глубина прокола, ведь большая будет болезненна. А взрослому человеку маленькой глубины недостаточно. Поэтому у каждого диабетика сложились свои предпочтения к глюкометрам. Соответственно, хотелось бы, чтобы именно под них выдавали тест-полоски», — поясняет Владислав Величук.

Он добавляет, что, как правило, лечащий врач поликлиники должен спрашивать у пациента, каким глюкометром диабетик пользуется, какие тест-полоски для него лучше закупать. Но этого не происходит.

Фото: pexels.com

«Фармуправление закупает то, что хотят. Я обращался туда с жалобами людей, просил проверить заявки, которые поступают из поликлиник. Начиная с февраля я настаивал на встрече, в любом режиме, в том числе и онлайн, с министром донского здравоохранения. Встреча так и не состоялась, а мое обращение отправили в Фармуправление, откуда я получил стандартный ответ о том, что все происходит согласно поданным заявкам», — отмечает Владислав Величук.

Президент диабетической организации провел собственное расследование.

«Я узнавал в поликлиниках и больницах, как медики подают заявки. У меня есть письма от медучреждений, согласно которым, они просили Фармуправление закупать тест-полоски другого производителя. Но никакой реакции так и не последовало», — подчеркивает Владислав Величук.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему диабетикам Ростовской области не хватало инсулина.

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