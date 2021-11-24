Диабетики Ростовской области пожаловались на отсутствие выбора тест-полосок

В числе причин, по которым люди не хотят пользоваться тест-полосками определенного производителя, диабетики Ростовской области называют не точный показатель сахара и отсутствие комфорта применения.
«Есть такие глюкометры, которые не требуют большой капли крови. Есть разные прокалыватели. Например, у маленьких детей маленькие пальчики. Им нужна маленькая глубина прокола, ведь большая будет болезненна. А взрослому человеку маленькой глубины недостаточно. Поэтому у каждого диабетика сложились свои предпочтения к глюкометрам. Соответственно, хотелось бы, чтобы именно под них выдавали тест-полоски», — поясняет Владислав Величук.
Он добавляет, что, как правило, лечащий врач поликлиники должен спрашивать у пациента, каким глюкометром диабетик пользуется, какие тест-полоски для него лучше закупать. Но этого не происходит.
«Фармуправление закупает то, что хотят. Я обращался туда с жалобами людей, просил проверить заявки, которые поступают из поликлиник. Начиная с февраля я настаивал на встрече, в любом режиме, в том числе и онлайн, с министром донского здравоохранения. Встреча так и не состоялась, а мое обращение отправили в Фармуправление, откуда я получил стандартный ответ о том, что все происходит согласно поданным заявкам», — отмечает Владислав Величук.
Президент диабетической организации провел собственное расследование.
«Я узнавал в поликлиниках и больницах, как медики подают заявки. У меня есть письма от медучреждений, согласно которым, они просили Фармуправление закупать тест-полоски другого производителя. Но никакой реакции так и не последовало», — подчеркивает Владислав Величук.