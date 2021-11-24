Диабетики Ростовской области пожаловались на отсутствие выбора тест-полосок

«Фармуправление закупает то, что хотят. Я обращался туда с жалобами людей, просил проверить заявки, которые поступают из поликлиник. Начиная с февраля я настаивал на встрече, в любом режиме, в том числе и онлайн, с министром донского здравоохранения. Встреча так и не состоялась, а мое обращение отправили в Фармуправление, откуда я получил стандартный ответ о том, что все происходит согласно поданным заявкам», — отмечает Владислав Величук.