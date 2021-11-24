rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане заявили о незаконности введения QR-кодов в городском транспорте

24 ноября 2021, 07:40
Фото: rostov-gorod.ru
qr код
В Ростовской области пока не планируют вводить QR-коды для поездок в общественном транспорте, а местные жители выступили против подобной инициативы, обсуждение проходит в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что представитель АТП «Янтарь-1» Игорь Осипов в разговоре с корреспондентом RostovGazeta предположил, что могут ввести такие ограничения. Речь идет о пропуске в автобусы по кодам, такие ограничительные меры уже были введены в Татарстане с 22 ноября.

Местные СМИ подхватили эту информацию и часть начала писать, что коды уже точно вводят. Из-за этого правительству региона пришлось опровергать эту информацию.

В соцсетях пользователи написали, что вводить подобные меры незаконно. По их словам, в российском законодательстве и в правовом поле в целом отсутствует понятие «QR-код», поэтому не может быть никаких штрафов за допуск посетителей без них.

«Ждите через пару недель. Любые новости с формулировкой „пока не планируют“ или „пока не рассматривают“ очень быстро претворяются в жизнь», — заявили местные жители.

Материалы по теме
В АТП рассказали, что будет, если в ростовских автобусах введут проверку QR-кодовТорговавший QR-кодами врач сахалинской больницы отстранен от работыПравительство Ростовской области опровергло введение QR-кодов на городском транспорте
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00