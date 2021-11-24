Ростовчане заявили о незаконности введения QR-кодов в городском транспорте

Напомним, что представитель АТП «Янтарь-1» Игорь Осипов в разговоре с корреспондентом RostovGazeta предположил, что могут ввести такие ограничения. Речь идет о пропуске в автобусы по кодам, такие ограничительные меры уже были введены в Татарстане с 22 ноября.
Местные СМИ подхватили эту информацию и часть начала писать, что коды уже точно вводят. Из-за этого правительству региона пришлось опровергать эту информацию.
В соцсетях пользователи написали, что вводить подобные меры незаконно. По их словам, в российском законодательстве и в правовом поле в целом отсутствует понятие «QR-код», поэтому не может быть никаких штрафов за допуск посетителей без них.
«Ждите через пару недель. Любые новости с формулировкой „пока не планируют“ или „пока не рассматривают“ очень быстро претворяются в жизнь», — заявили местные жители.