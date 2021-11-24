Ростовчане заявили о незаконности введения QR-кодов в городском транспорте

Напомним, что представитель АТП «Янтарь-1» Игорь Осипов в разговоре с корреспондентом RostovGazeta предположил, что могут ввести такие ограничения. Речь идет о пропуске в автобусы по кодам, такие ограничительные меры уже были введены в Татарстане с 22 ноября.