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Ростовчанина, убившего ножом знакомого, отправят в колонию на 11 лет

24 ноября 2021, 17:05
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону посадят на 11 лет мужчину, который изрезал своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Такой приговор вынес Советский районный суд Ростова. Известно, что обвиняемый Артур Теймуразов в мае 2021 года в районе улицы Жмайлова убил своего знакомого.

Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, а орудием убийства стал нож, которым подсудимый нанес множество ранений. От полученных ранений знакомый фигуранта скончался.

Наказание Артур Теймуразов будет отбывать в исправительной колонии строго режима, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее вора в законе, орудовавшего на территории Ростовской области, посадили на 9,5 лет.

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