Ростовчанина, убившего ножом знакомого, отправят в колонию на 11 лет

Такой приговор вынес Советский районный суд Ростова. Известно, что обвиняемый Артур Теймуразов в мае 2021 года в районе улицы Жмайлова убил своего знакомого.
Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, а орудием убийства стал нож, которым подсудимый нанес множество ранений. От полученных ранений знакомый фигуранта скончался.
Наказание Артур Теймуразов будет отбывать в исправительной колонии строго режима, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.