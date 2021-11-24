Туризм занял последнее место по ввозу COVID-19 в Ростовскую область — эксперт

«Из Ростова вылетает множество рейсов, и далеко не все туристические. В частности, много направлений по ближнему зарубежью — в страны СНГ, такие, как, например, Белоруссия, Казахстан, Армения. Множество рейсов в Стамбул, куда люди летят в частном порядке, без связи с туризмом», — делится мнением Максим Гурин.