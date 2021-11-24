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Туризм занял последнее место по ввозу COVID-19 в Ростовскую область — эксперт

24 ноября 2021, 16:46
Фото: pexels.com
коронавирус
Кордоны для вылетающих на отдых ростовчан настолько плотные, что если учитывать пути попадания коронавируса в регион, туризм занимает последнее место, сообщает RostovGazeta директор турагентства в Ростове Максим Гурин.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последние 10 месяцев у 542-х человек, вернувшихся из зарубежных стран, диагностирован COVID-19. Однако эксперты считают этот показатель ничтожно низким, аргументируя тем, что последнее время только в донском крае ежедневно выявляется порядка 600 новых случаев заболевших коронавирусом.

«Из Ростова вылетает множество рейсов, и далеко не все туристические. В частности, много направлений по ближнему зарубежью — в страны СНГ, такие, как, например, Белоруссия, Казахстан, Армения. Множество рейсов в Стамбул, куда люди летят в частном порядке, без связи с туризмом», — делится мнением Максим Гурин.

Директор турагентства подчеркивает, что те, кто вылетают за границу с туристическими целями, имеют сертификат о вакцинации от COVID-19 или ПЦР-тесты.

«Соответственно, люди с высокой долей вероятности вылетают здоровыми, и возвращаются здоровыми. Поэтому вклад туризма в статистику по ввозу коронавируса в Ростовскую область из-за рубежа практически равен нулю. Кордоны настолько плотные, что если учитывать пути попадания COVID-19 в регион, туризм явно будет на последнем месте», — отмечает Максим Гурин.

Ранее RostovGazeta сообщала, что спрос на билеты в Израиль подскочил после сообщений о признании «Спутника V».

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